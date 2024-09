Netflix va arrêter les mises à jour pour iOS 16 et iPadOS 16

Les grandes entreprises comme Netflix doivent faire des choix dans le développement de leurs applications, soit proposer des mises à jour pour de nombreuses versions iOS ou au contraire concentrer le travail autour des dernières versions iOS afin d’optimiser l’expérience utilisateur à son maximum. L’intérêt de prendre en charge de vieilles mises à jour d’iOS est peu intéressants, car il y a peu d’utilisateurs dessus et cela nécessite beaucoup de travail. Netflix vient de prendre une décision, celle de ne plus proposer de mises à jour pour les utilisateurs iOS 16 !

Netflix abandonne les iPhone sous iOS 16

Netflix s’apprête à annoncer la fin définitive de la prise en charge de ses mises à jour pour iOS 16 et iPadOS 16. Désormais, les utilisateurs devront exécuter iOS 17 ou iPadOS 17 minimum pour continuer à bénéficier des dernières mises à jour, des nouvelles fonctionnalités, ainsi que des corrections de bogues sur l’application. Même si l’application Netflix reste accessible sur les appareils fonctionnant sous iOS 16 et iPadOS 16, aucune nouveauté ni amélioration ne sera apportée.



Cela signifie que, progressivement, l’expérience utilisateur risque de se détériorer, surtout à mesure que des bogues non corrigés s’accumulent et que des fonctionnalités plus récentes deviennent incompatibles. À terme, cela pourrait rendre l’application quasi inutilisable.

Les appareils qui ne peuvent pas évoluer vers iOS 17 ou iPadOS 17, incluent :

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPad Pro (1re génération)

iPad (5e génération)

Pour les propriétaires de ces modèles, l’accès à Netflix restera cependant possible via un navigateur, même si l’application devient obsolète avec le temps.



La découverte de ce changement a été révélée par Aaron Perris via le média Macrumors, en analysant des chaînes de code. Selon les informations disponibles, cette mise à jour majeure de Netflix, mettant fin à la compatibilité avec iOS 16 et iPadOS 16, devrait être déployée avant la fin de l’année.



Ce choix de Netflix n’est pas un cas isolé. Des milliers d’entreprises adoptent régulièrement ce type de stratégie, elle vise à réduire la charge de travail pour les développeurs en limitant le support aux versions les plus récentes des systèmes d’exploitation, là où se trouve la majorité des utilisateurs. Cela permet également de concentrer les efforts sur des technologies plus récentes, tout en offrant une meilleure expérience utilisateur aux appareils les plus modernes.

