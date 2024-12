iOS 18.2 : l'iPhone 16 Pro transforme Dictaphone en studio d'enregistrement

Le nouveau mode d'enregistrement de l'application Dictaphone sur iOS 18.2 vient de franchir une étape importante, particulièrement pour les musiciens. Avec cette mise à jour, Apple propose une fonctionnalité exclusive aux iPhone 16 Pro et Pro Max qui pourrait bien révolutionner la création musicale mobile. Michael Bublé, star internationale de la chanson, s'est d'ailleurs prêté au jeu en enregistrant son nouveau titre de Noël directement depuis son iPhone.

Une nouvelle façon d'enregistrer sa musique

La mise à jour iOS 18.2 introduit les "Enregistrements superposés" dans l'application Dictaphone. Cette fonction permet aux possesseurs d'iPhone 16 Pro et Pro Max d'enregistrer une piste vocale par-dessus une instrumentale existante, et ce sans avoir besoin d'écouteurs. L'iPhone utilise ses microphones et la puce A18 Pro pour isoler intelligemment la voix de l'instrumental diffusé par le haut-parleur, créant ainsi deux pistes distinctes.



La technologie s'appuie sur l'apprentissage automatique et des algorithmes de traitement avancés pour garantir une séparation claire des pistes. Les utilisateurs peuvent ensuite exporter leurs créations vers Logic Pro pour un mixage plus poussé. Les producteurs peuvent également envoyer directement des pistes instrumentales compressées depuis Logic Pro vers l'application Dictaphone.

Une fonction validée par les professionnels

Pour démontrer le potentiel de cette nouveauté, Apple s'est associé à des artistes de renom. Michael Bublé, Carly Pearce et le producteur Greg Wells ont utilisé cette fonction pour enregistrer "Maybe This Christmas", le nouveau single de Noël de Bublé, disponible en Spatial Audio sur Apple Music. Michael Bublé explique :

Je ne pense pas que les gens réalisent le rôle crucial que joue l'application Dictaphone de l'iPhone dans le processus de création pour les musiciens. Et maintenant avec les Enregistrements superposés, si un artiste a un moment d'inspiration, être libéré de l'expérience traditionnelle du studio devient un avantage, pas une limitation. C'est tellement typique d'Apple de construire quelque chose dont nous ne savions pas que nous avions besoin - et dont nous ne pourrons plus nous passer maintenant.

Cette évolution marque une nouvelle étape dans la démocratisation des outils de création musicale, permettant aux artistes de capturer leurs idées n'importe où, n'importe quand, avec une qualité quasi professionnelle. Michael Bublé, dans la vidéo promotionnelle, dit que le meilleur appareil pour un photographe est celui qu'il a sur lui et que dorénavant il en était de même pour les musiciens. Le parallèle est très juste et c'est dans ces petites fonctions qu'Apple facilite vraiment la vie des utilisateurs et des créatifs.



La chanson "Maybe This Christmas" de Michael Bublé enregistrée avec l'app Dictaphone :



La vidéo promotionnelle d'Apple :

Télécharger l'app gratuite Dictaphone