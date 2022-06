L'application Google TV enfin disponible sur iOS

Alexandre Godard

Après deux ans d'attente, les utilisateurs iOS de l'application Google TV ont enfin accès à la "nouvelle version". Au menu, nouveau nom, nouveau design et surtout nouvelles fonctionnalités.

Google TV débarque sur iOS

Il arrive souvent qu'une application d'Apple ne soit pas disponible ou à jour sur Android mais cela arrive également dans le cas contraire. Plus de deux ans après la grosse mise à jour sur Android, l'application Google TV fait son apparition sur l'App Store pour iPhone et iPad.



Anciennement nommée Google Play Films et TV, elle s'intitule désormais Google TV. Au menu, tout ce que vous aviez déjà auparavant en plus d'une nouvelle interface et de nouvelles fonctionnalités. Comme son nouveau nom l'indique, l'idée principale était de proposer une expérience utilisateur plus fluide, compréhensible et agréable.

Parmi les nouveautés, on note l'ajout de la fameuse liste de surveillance qui permet à l'utilisateur d'ajouter les films et séries dont il souhaite se rappeler. De plus, l'application permet de contrôler un appareil compatible Android TV et met au placard l'application Android TV Remote qui était dédiée à cette fonction.



Pour rappel, à la rentrée 2020, Google avait officialisé Google TV en tant que successeur d'Android TV, présent sur la plupart des télévisions connectées. Ce nouveau nom d'application va une fois de plus dans le sens de la marque qui souhaite dorénavant mettre le mot "Google" en avant au détriment d'Android".

