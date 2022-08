Astuce iOS 16 : comment épingler des onglets dans Safari

Si Apple a mis l'accent sur le partage d'onglets entre utilisateurs lors de la WWDC et la présentation d'iOS 16, d'autres petites nouveautés bien pratiques seront présentes pour améliorer notre quotidien. Du côté de Safari, une nouvelle fonctionnalité "épingler l'onglet" va faire son apparition. Un outil connu mais au combien pratique si vous souhaitez retrouver rapidement certaines pages web ouvertes sur votre iPhone ou encore votre iPad.

Épingler un onglet sur iOS 16 : c'est pratique si on y pense

En attendant la sortie d'iOS 16 et d'iPadOS 16 en version définitive dans le courant du mois de septembre (octobre pour iPadOS ?), la bêta 6 dédiée aux développeurs et la bêta 4 publique nous permettent d'en découvrir un peu plus sur ce qui nous attend à la rentrée sur nos iPhone et iPad.



Parmi toutes les nouveautés annoncées ou dénichées, il y en a une dont nous n'avons pas encore parlé, c'est la possibilité d'épingler des onglets dans Safari. En plus de pouvoir créer des groupes d'onglets pour organiser son navigateur web, il sera possible d'en épingler certains en haut de la page d'interface afin de les retrouver dès le lancement de l'application.

Comme vous pouvez l'apercevoir sur la capture d'écran, les pages web épinglées s'affichent discrètement au-dessus des autres pages ouvertes. Le petit logo "épinglé" est d'ailleurs présent sur la droite de la bulle allongée et aux bords arrondis.



Apple a pensé à tout ! Lorsque vous ouvrez une page web épinglée, vous pouvez naviguer, changer de page... sans que cela affecte la page initiale. Autrement dit, quoi que vous fassiez, la page épinglée sera toujours la même lorsque vous relancez Safari, plutôt pratique.



Pour épingler un onglet, il suffit de se rendre dessus et de rester appuyé sur la barre de recherche située en bas de votre écran. Vous pouvez également appuyer sur l'une des pages ouvertes sans relâcher votre doigt et le menu contextuel vous proposera l'option "épingler l'onglet".