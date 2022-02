iOS 15.4 gère les push web et les casques AR/VR sur Safari

iOS 15.4 est rempli de nouveautés ! Au-delà de tout ce que nous savions déjà depuis quelques jours, on apprend désormais que les notifications push pour les web apps arrivent et qu'une mystérieuse API liée aux casques AR/VR sur le web fait son apparition.

iOS 15.4 s'annonce fort en nouveautés

Si iOS 15.3 est plutôt pauvre en nouveautés, iOS 15.4 devrait de son côté être totalement l'inverse. À l'heure actuelle, nous savons qu'iOS 15.4 intègrera 37 nouveaux émojis, le 120 Hz à 100% dans les apps tierces, le certificat COVID dans le Wallet ou encore la prise en charge des gâchettes adaptatives de la manette PS5.



Mais la liste n'est visiblement pas terminée. Comme souligné par le développeur Maximiliano Firtman, la bêta 1 d'iOS 15.4 apporte d'autres nouveautés dont certaines sont liées au web et donc à Safari.



La première, c'est la simplicité pour les développeurs d'ajouter une icône à une application web. À partir d'iOS 15.4, plus besoin d'ajouter des lignes de codes spécifiques étant donné que les icônes personnalisées universelles sont directement comprises.

La deuxième, elle concerne tous les utilisateurs car c'est l'arrivée des notifications push pour les applications web. Une belle manière de rendre le processus encore plus fluide afin de ne presque plus faire la différence entre une app web et une app classique, disponible sur l'App Store. Safari sur macOS le prend déjà en charge mais iOS avait encore du retard. Il en va de même pour les sites web.



Pour prendre un exemple concret, parlons de xCloud. Étant donné qu'Xbox à l'interdiction de lancer son application sur l'App Store, elle s'est retrouvée dans l'obligation de trouver une alternative, l'application web étant sans aucun doute la meilleure solution malgré quelques défauts comme l'absence de notifications justement. Avec cette ajout, xCloud sur iOS ressemblera comme deux gouttes d'eau à une application de l'App Store.



La troisième et dernière nouveauté du jour se trouve au niveau de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. Apple n'a visiblement toujours pas l'intention de lancer son casque AR/VR même si les rumeurs deviennent de plus en plus fréquentes.



Cependant, cette bêta apporte une fois de plus de nouvelles infos sur le sujet avec la compréhension de l'API WebXR qui pour rappel, prend en charge les casques AR/VR sur les sites web. L'API est pour le moment désactivée par défaut et inutilisable mais cela présage du bon pour le grand lancement d'Apple dans le domaine. Même s'il n'y a pas de doute, il va falloir être patient.