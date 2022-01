iOS 15.4 permet l'utilisation du 120 Hz à 100% dans les applications tierces

Lors de l'arrivée de l'écran ProMotion sur les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max, certains développeurs avaient crié au scandale sur le fait qu'Apple ne permettait pas la prise en charge du taux de rafraîchissement 120 Hz à 100% dans les apps tierces. Une grande majorité des animations dans les apps n'avaient pas d'autres choix que d'être limité à 60 Hz. Avec iOS 15.4, cette restriction est définitivement terminée !

Comme l'a remarqué le développeur Christian Selig sur Twitter, Apple a supprimé la limitation en 60 Hz sur certaines animations dans les applications tierces. Pour rappel, Apple avait expliqué que cela n'était pas volontaire, mais était plutôt lié à un bug Core Animation et que la faille serait corrigée ultérieurement.



Après de longs mois d'attente, Apple a résolu le problème et semble ouvrir les portes du 120 Hz à 100% pour toutes les applications qui le veulent sur l'App Store. Les développeurs vont enfin pouvoir tirer pleinement parti de cette expérience plus poussée sur les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max.

Selig explique sur Twitter :



L'écran ProMotion offre une fluidité supérieure grâce à l'ajout de plus d'images par seconde, cette nouveauté très populaire sur les smartphones Android depuis de longues années est arrivée en retard sur la gamme iPhone. Apple avait pris du temps pour trouver la solution idéale pour combiner un écran plus performant avec une autonomie raisonnable.

La solution trouvée aura été toute simple : proposer un écran 120 Hz adaptatif avec un taux de rafraîchissement qui varie en fonction de ce que vous faites.

Yay, got a little message from someone at Apple today that this is fixed in the iOS 15.4 betas and all apps automatically get 120 Hz animations on supported iPhones going forward, and just confirmed myself. (See attached, 1/120 = 8.33 ms) 🥳🥳🥳 https://t.co/EtZ9zkrM6S pic.twitter.com/04cl8uLb11