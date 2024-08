macOS 15.1 : le Mac App Store permet l'installation d'apps sur un stockage externe

La dernière bêta de macOS 15.1 apporte une nouvelle fonctionnalité très attendue : la possibilité de télécharger directement les applications du Mac App Store sur un disque externe. Une excellente nouvelle pour les utilisateurs dont le stockage interne est limité.

Le Mac App Store gagne en flexibilité

Avec macOS Sequoia, déjà annoncé à la WWDC 2024 et disponible en bêta, Apple avait assoupli les exigences de stockage pour télécharger des apps depuis le Mac App Store. La bêta 3 de macOS 15.1 va encore plus loin en ajoutant une option pour installer automatiquement les applications de plus de 1 Go sur un disque externe choisi par l'utilisateur. Les apps plus légères continueront d'être installées sur le disque interne.

De plus, le Mac App Store n'exige plus le double d'espace libre par rapport à la taille de l'app. Désormais, seule la taille finale de l'app, plus une petite marge, sera requise. Un changement à prendre en compte par les développeurs dans leurs indications sur les besoins en espace disque.

Un soulagement pour les petits SSD

Ces évolutions feront le bonheur des utilisateurs de Mac dotés de seulement 128 Go ou 256 Go de stockage. En installant les grosses applications sur un disque externe, ils libéreront de précieux gigaoctets sur leur SSD interne.

C'est un pas de plus vers une gestion plus souple du stockage sur Mac, montrant qu'Apple est à l'écoute des retours utilisateurs. Reste à voir si cette option sera largement adoptée, ou si la plupart préféreront encore la simplicité d'une installation sur le disque interne. Dans tous les cas, c'est un choix supplémentaire apprécié, pour une expérience du Mac App Store plus agréable alors même que ce store est très peu utiliser sur Mac.