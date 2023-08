Les coques Apple en cuir végétal pour iPhone 15 se montrent

La semaine passée, nous avions partagé plusieurs clichés de coques en silicone supposément destinées aux iPhone 15. Hormis de nouveaux coloris et l'ajustement pour le design revu des futurs téléphones, l'information la plus importante était qu'Apple ne proposera plus d'étuis en cuir. Aujourd'hui, nous avons une photo montrer à quoi pourrait ressembler un étui en cuir alternatif, probablement à base de matériaux végétaliens. La sensation au toucher est évidemment différente.

Une coque en cuir non animal

Les leakers Majin Bu et DuanRui ont tous deux partagé sur X des images d'étuis provenant de Weibo et prétendument similaires aux futurs modèles "en cuir" d'Apple. Les protections seraient constituées d'un patchwork de deux matériaux plus respectueux de l'environnement, avec une empreinte carbone plus faible que le cuir de vache, sans information supplémentaire. Les couleurs présentées sont d'ailleurs loin des standards de la firme, ce que de nombreux twittos ont fait remarquer.

Les affirmations selon lesquelles Apple ne proposera pas de coques en cuir pour l'iPhone 15 cette année proviennent de trois sources distinctes, ce qui accorde automatiquement une certaine crédibilité à l'information. Apple a sorti pour la première fois une série d'étuis en cuir en 2013, en même temps que l'iPhone 5S, l'un de nos modèles préférés. Depuis, une nouvelle sélection de couleurs accompagne chaque nouvelle cuvée d'iPhone, avec des améliorations mineures au niveau du design, comme l'ajout de boutons en aluminium et de la technologie MagSafe pour la recharge sans fil.



Il est probable qu'Apple lance sa nouvelle gamme d'accessoires officiels en même temps que la série iPhone 15, qui devrait être annoncée lors d'un événement prévu le 12 septembre. Le keynote Apple sera évidemment retransmis en direct et en français sur iPhoneSoft. D'ici-là, restez dans le coin car les rumeurs ne sont certainement pas terminées.