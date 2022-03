iPadOS 16 se rapprocherait de macOS avec des fenêtres flottantes

Apple a toujours refusé de proposer un Mac tactile, mais depuis des années, la société prend soin de développer iPadOS pour le rendre plus pratique et plus productif pour ses utilisateurs. Après le multitâche amélioré par iPadOS 15, Universal Control ou encore le Magic Keyboard, iPadOS 16 pourrait aller plus loin avec des fenêtres flottantes, comme sur macOS.

La première nouveauté d'iPadOS 16 ?

L'information nous vient du leaker Majin Bu, qui a déjà partagé plusieurs informations avérées par le passé. Selon lui, Apple travaille sur une fonctionnalité permettant d'ouvrir les applications de manière différente sur iPad selon qu'un clavier y est associé ou non. Grosso modo, le système continuera d'ouvrir les apps en plein écran lors d'une utilisation totalement tactile, mais le fera en mode fenêtré si un accessoire est connecté.

Apple est en train de développer un système intelligent pour iPadOS. Les apps continueront à s'ouvrir en plein écran mais se réduiront automatiquement lorsqu'elles seront connectées à un clavier et un trackpad. En interne, ce système s'appelle Apple Mixer. Nous ne savons pas s'il sera inclus dans iPadOS 16 ou non, il devrait être exclusif à l'iPad M1.

Cette nouveauté s'appellerait en interne "Apple Mixer" et Majin Bu propose même une capture :

Il s'agirait donc de la première nouveauté d'iPadOS 16. Ce changement ne serait pas très compliqué pour Apple puisqu'iPadOS est déjà en mesure de gérer différentes tailles de fenêtres avec les modes PiP, Slide Over et Split View. Mieux, les notes rapides d'iPadOS 15 ouvrent clairement la voie à ce mode fenêtré avec un aspect quasiment identique.



En revanche, le leaker pense que cette nouveauté pourrait être réservée aux iPad les plus puissants, à partir de la puce M1 que l'on retrouve sur les iPad Pro 2021 et iPad Air 5 2022. L'iPad Mini 6 serait exclu, mais sa petite taille n'en ferait de toute façon pas un très bon candidat.



En attendant de découvrir toutes les nouveautés d'iPadOS 16 lors de la WWDC 2022 en juin prochain, rappelons que nous avions déjà publié la liste des iPhone et iPad compatibles avec iOS 16. Sept appareils devraient être abandonnés cette année.