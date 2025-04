iPadOS 19 se rapprocherait de macOS pour booster la productivité

Apple s'apprête à dévoiler une refonte majeure d'iPadOS lors de la WWDC 2025. Selon les informations de Mark Gurman de Bloomberg, cette nouvelle version 19 du système d'exploitation des iPad se rapprochera sensiblement de macOS, notamment en termes de productivité et de gestion des fenêtres

Un iPad plus puissant que jamais

Depuis plusieurs années, les utilisateurs d'iPad Pro se plaignent que le logiciel ne soit pas à la hauteur du matériel ultra-performant. Avec l'arrivée prochaine de la puce M5 dans les nouveaux modèles, Apple semble enfin prêt à exploiter pleinement la puissance de ses tablettes.

iPadOS 19 devrait ainsi se concentrer sur trois axes principaux :

L'amélioration de la productivité

Le multitâche avancé

Une meilleure gestion des fenêtres d'applications

L'objectif est clairement de rapprocher l'expérience utilisateur de celle d'un Mac, sans pour autant fusionner totalement les deux systèmes. Apple a déjà introduit plusieurs mises à jour dans ce sens : Stage Manager, gestion de redimensionnement de multiples fenêtres... sans oublier le sortie de plusieurs Magic Keyboard avec Trackpad ressemblant à s'y méprendre à un MacBook.



Mark Gurman affirme :

On m’a dit que la mise à jour de cette année se concentrera sur la productivité, le multitâche et la gestion des fenêtres d’applications — avec l’objectif de faire fonctionner l’appareil davantage comme un Mac. Cela fait longtemps que les utilisateurs avancés de l’iPad réclament à Apple de rendre la tablette plus puissante.



Beaucoup d’entre eux, moi y compris, voulaient simplement qu’Apple installe macOS sur l’iPad. Ils n’auront pas gain de cause, mais les changements à venir devraient aller assez loin pour satisfaire bon nombre d’entre eux — du moins pour le moment.

Vers une harmonisation de l'écosystème Apple

Cette évolution d'iPadOS s'inscrit dans une volonté plus large d'Apple d'harmoniser le design et les fonctionnalités de ses différents systèmes d'exploitation. iOS 19 et macOS 16 devraient également connaître des changements importants dans ce sens.

Bien que les détails précis ne soient pas encore connus, cette mise à jour pourrait enfin satisfaire les utilisateurs professionnels qui réclament depuis longtemps un iPad capable de remplacer totalement un ordinateur portable. Rendez-vous le 9 juin prochain pour découvrir toutes les nouveautés lors de la keynote d'ouverture de la WWDC 2025.



Source