8 idées pour améliorer la productivité dans iPadOS 19

L'iPad est un appareil puissant, capable de faire tourner des logiciels gourmands comme Final Cut Pro ou des jeux AAA, mais plusieurs fonctionnalités logicielles manquantes limitent son potentiel en tant que véritable remplaçant d'un ordinateur. Alors que la rumeur prédit qu'Apple poussera iPadOS 19 vers macOS, voici quelques domaines clés où la prochaine version doit évoluer pour améliorer l'expérience utilisateur.

Mode capot fermé pour les écrans externes

Une omission majeure est l'absence d'un mode Clamshell, soit le capot fermé. Sur mon MacBook, je me connecte à un Studio Display, je ferme le capot et je travaille uniquement sur l'écran externe. Avec l'iPad, même en utilisant un clavier et une souris externes, je ne peux pas désactiver l'écran de l'iPad sans que tout s'arrête. Pour un appareil présenté comme une alternative à un ordinateur portable, le mode Clamshell est indispensable. Surtout quand on sait que l'iPad avec Magic Keyboard est aussi bon qu'un MacBook, et pratiquement aussi cher (voire plus pour l'iPad Pro M4).

Meilleure prise en charge des écrans externes

Au-delà du mode Clamshell, iPadOS a besoin d'une meilleure gestion des écrans externes. Contrairement à macOS 15 Sequoia, il manque d'options flexibles pour ajuster l'échelle de l'interface, ce qui limite l'adaptation du contenu aux différents écrans. Cela rend l'utilisation des écrans externes moins fluide qu'elle ne devrait l'être.

Multi-comptes utilisateurs

L'absence de comptes utilisateurs multiples sur iPadOS est un frein pour les foyers ou les environnements partagés. Une telle fonctionnalité, avec des profils distincts pour chaque utilisateur et des options de contrôle parental, rendrait l'iPad plus polyvalent pour un usage familial ou collaboratif.

Taille du Dock personnalisable

Le Dock d'iPadOS est un autre point à améliorer. Sur un Mac, je peux redimensionner le Dock selon mes préférences, mais sur iPadOS, sa taille dépend du nombre d'applications épinglées. Moins d'applications signifient un Dock plus grand, ce qui peut sembler envahissant. Apple devrait permettre aux utilisateurs d'ajuster manuellement la taille du Dock pour une interface plus épurée.

Flexibilité de la sortie audio

La gestion de l'audio est un autre point faible. Lorsqu'il est connecté à un écran externe, iPadOS ne permet pas de choisir les hauts-parleurs intégrés de l'iPad pour la sortie audio. Ce n'est pas un problème avec le Studio Display d'Apple, qui dispose d'excellents hauts-parleurs, mais c'est frustrant avec des écrans sans audio. De plus, iPadOS a du mal à gérer plusieurs sources audio jouant simultanément sans interruptions.

Une application Fichiers plus performante

L'application Fichiers d'iPadOS reste limitée par rapport aux besoins des utilisateurs professionnels. Une interface plus intuitive, avec des fonctionnalités comme la gestion avancée des dossiers et une meilleure intégration avec les services cloud, rendrait la gestion des fichiers aussi fluide que sur un ordinateur de bureau.

Installation simplifiée des polices personnalisées

Installer des polices personnalisées sur iPadOS est un processus laborieux qui décourage certaines personnes. Une méthode simplifiée, comme un gestionnaire de polices intégré avec un accès direct aux bibliothèques tierces, permettrait aux graphistes et autres professionnels de travailler plus efficacement.

Davantage de raccourcis clavier

Les raccourcis clavier sur iPadOS sont utiles mais trop limités pour les utilisateurs intensifs. En ajouter davantage, avec une personnalisation similaire à celle de macOS, permettrait d'accélérer les flux de travail et de rapprocher l'expérience de celle d'un ordinateur traditionnel.

Sortie d'iPadOS 19

Si tout cela n'est qu'une liste de voeux (pieux ?), reste qu'Apple prépare activement iPadOS 19, avec une première bêta pour le 9 juin. Si toutes les planètes sont alignées, une partie de ces problèmes sera réglée très bientôt. Et vous, quelle est la fonctionnalité qui vous manque le plus sur iPad ?