Les fenêtres redimensionnables arrivent dans iPadOS 16

⏰ Il y a 5 heures

Alban Martin

Voilà à nouveau qu'on évoque une évolution du mode multitâche de l'iPad sous iPadOS 16 qui semble faire référence à la possibilité de créer des fenêtres de taille arbitraire plutôt que les rares options fixes actuellement disponibles. En effet, depuis iOS 11, il est possible d'afficher plusieurs apps en même temps sur l'iPad, mais soit en partageant l'écran, soit en ayant une partie en surimpression à droite. Sans oublier le PiP qui autorise l'affichage d'une vidéo par-dessus. Cette fois, comme indiqué en mars 2022, iPadOS 16 s'inspirerait de macOS pour permettre d'avoir des fenêtres redimensionnables à volonté. Fini le plein écran...

Une évolution trop timide sur iPadOS

Cela fait un certain temps que les utilisateurs, nous y compris, militent pour un système d'exploitation plus professionnel sur l'iPad. C'était d'ailleurs criant sur le dernier iPad Pro M1 équipé d'un clavier Magic d'Apple, on reste sur notre faim avec un matériel ultra puissant mais bridé par le logiciel.



Il n'y a pas nécessairement besoin d'un refonte totale d'iPadOS pour y parvenir, mais simplement reprendre quelques fonctionnalités de macOS. La société de Tim Cook a déjà commencé le travail en prenant en charge souris, trackpad et autre accessoire, mais il reste surtout la gestion du bureau et des fenêtres.



Avec iPadOS 15, l'application Notes a ajouté un mode "rapide" qui permet, en faisant glisser le doigt ou l'Apple Pencil depuis le bord inférieur droit, d'afficher un mini écran de prise de notes.

Une refonte du multitâche de l'iPad avec iPadOS 16

Heureusement, les rumeurs semblent confirmer cette tendance. Cette fois, c'est le développeur Steve Troughton-Smith qui repéré les récents ajouts à l'infrastructure WebKit sur GitHub qui indiquent clairement la prise en charge d'un nouveau "mode multitâche" qui permettrait de redimensionner librement les fenêtres sur iPadOS. Le système d'exploitation ajouterait une nouvelle option à l'échelle du système pour un "mode multitâche" qui activerait cette fonctionnalité.



Une autre mise à jour GitHub d'un ingénieur d'Apple a corroboré ces changements, faisant à nouveau référence à des mises à jour de WebKit destinées à améliorer la compatibilité avec ce soi-disant "mode multitâche".



Cela n'est qu'un détail en apparence, mais des fenêtres redimensionnables seraient une excellente nouvelle, donnant une liberté à l'utilisateur pour organiser son travail. Apple le sait, et a longtemps résisté pour ne pas cannibaliser les ventes de Mac. Elle a, à plusieurs reprises, confirmer qu'elle ne voulait pas d'un Mac tactile. Elle semble chercher le juste compromis sur ses tablettes pour contenter la majorité des utilisateurs, sans toutefois condamner les ventes de ses ordinateurs.



Espérons que cela se confirme dans dix jours lors du keynote d'ouverture de la WWDC 22, la grande messe annuelle des développeurs Apple avec la présentation d'iOS 16, iPadOS 16, tvOS 16, watchOS 9 et macOS 13.