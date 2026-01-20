Asus quitte le marché du smartphone pour tout miser sur l'IA

Asus tire sa révérence du monde des smartphones. Le constructeur taïwanais, connu pour ses ROG Phone gaming et ses Zenfone compacts sous Androïd, vient de confirmer qu'il ne lancera plus de nouveaux modèles mobiles. Une décision qui illustre la difficulté croissante à se faire une place face aux mastodontes du secteur, à commencer par Apple qui règne sans partage sur le segment premium.

Asus dit adieu à ses téléphones

C'est Jonney Shih, président d'Asus, qui a officialisé la nouvelle lors d'un événement à Taipei le 16 janvier. "Asus n'ajoutera plus de nouveaux modèles de smartphones à son catalogue", a-t-il déclaré sans détour. Si le dirigeant évoque une période d'observation du marché, l'expression ressemble davantage à un retrait définitif qu'à une simple pause stratégique.

La marque promet toutefois de maintenir le support logiciel pour ses utilisateurs actuels, bien que les détails restent flous. Le Zenfone 12 Ultra, sorti début 2025, ne bénéficiait déjà que de deux ans de mises à jour Android et cinq ans de correctifs de sécurité, loin des standards actuels du marché.

Le Asus Zenfone 12 Ultra, le dernier smartphone de la marque taïwanaise

L'IA comme nouvelle priorité

Asus réoriente massivement ses ressources vers l'intelligence artificielle et les serveurs haute performance. Un choix pragmatique quand on sait que cette division a enregistré une croissance de 100% en 2025, doublant ses propres objectifs. Les équipes qui travaillaient sur les plateformes mobiles Qualcomm vont désormais se concentrer sur ce que le constructeur appelle "l'IA physique" : lunettes connectées, robotique et PC dopés à l'IA.

Cette stratégie reflète une réalité du marché : les marges sur les smartphones se sont considérablement réduites, tandis que les infrastructures IA génèrent des revenus bien plus confortables. Asus a d'ailleurs affiché 23,4 milliards de dollars de revenus en 2025, en hausse de 26% sur un an, et ce n'est certainement pas grâce au marché dus smartphone.



