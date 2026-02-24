Xiaomi va rendre HyperOS 3.1 compatible avec AirDrop, AirPods et Notifications d'iOS

Selon les rumeurs, la mise à jour HyperOS 3.1 devrait faire ses débuts mondiaux lors du Mobile World Congress (MWC) 2026 à Barcelone, du 2 au 5 mars prochain. Elle accompagnerait le lancement international de la série Xiaomi 17. Mais plus intéressant encore pour les clients Apple, elle devrait offrir une suite de fonctionnalités baptisée « iOS Bridge », conçue pour offrir une intégration plus fluide et naturelle aux utilisateurs mélangeant smartphones, tablettes ou PC Xiaomi avec des iPhone et AirPods.

Une compatibilité intéressante !

D'après des sources comme GizChina, Gizmochina et XiaomiTime, les principales capacités attendues incluent :

Notifications d'appels iPhone sur les appareils Xiaomi : les appels entrants sur un iPhone pourraient s'afficher directement sur une tablette ou un PC Xiaomi connecté, permettant de répondre, rejeter ou gérer l'appel sans toucher au téléphone.

Meilleure compatibilité avec les AirPods : un support quasi natif pour les écouteurs sans fil d'Apple sur les appareils Xiaomi, avec affichage du niveau de batterie en temps réel, contrôles intuitifs et potentiellement des indicateurs pour l'audio spatial - proche de l'expérience sur produits Apple.

Transfert de fichiers sans friction : une option de partage rapide et sans fil (similaire à AirDrop), permettant d'échanger directement des fichiers entre un iPhone et un appareil Xiaomi, sans passer par des applications tierces.

Si ces fonctionnalités sont confirmées et dévoilées au MWC 2026, cela représenterait un progrès notable pour le confort multi-plateformes. C'est particulièrement pertinent dans les régions où Xiaomi est très présent, comme l'Europe où la marque détenait 16 % de parts de marché smartphone en 2025.



Pour l'instant, il s'agit encore de rumeurs non officielles, mais c'est très probable. En effet, des Android comme les Pixel sont déjà compatibles avec AirDrop, et Apple a du ouvrir le transfert des notifications ainsi que l'appairage facile aux constructeurs au sein de l'UE. Rendez-vous à la conférence de presse Xiaomi au MWC pour connaître les détails définitifs, soit aux mêmes dates qu'Apple qui doit lancer au moins 5 nouveaux produits dont l'iPhone 17e et le MacBook pas cher.