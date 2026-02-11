Le Galaxy Unpacked des S26 de Samsung est prévu le 25 février 2026

C'est officiel, l'événement Galaxy Unpacked 2026 de Samsung est prévu le 25 février 2026 à San Francisco, à 10 h PT (19 h en France). Le livestream sera disponible sur Samsung.com et la chaîne YouTube de la marque. L'événement mettra l'accent sur les avancées en Galaxy AI, avec une intelligence plus personnelle et adaptative. Outre la gamme S26, on devrait découvrir les Galaxy Buds 4 et leur version "Pro".

Galaxy S26

Les vedettes seront la série Galaxy S26 : Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra. Les designs restent très proches de la gamme S25, avec écrans plats, coins arrondis et module photo vertical en forme de pilule à l'arrière. Les principales évolutions concernent les composants internes.Tous les modèles devraient embarquer la puce Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (l'Exynos 2600 de Samsung possiblement dans certaines régions pour les modèles non-Ultra). Cela promet de meilleures performances, notamment pour le traitement IA sur l'appareil.



Le Galaxy S26 de base pourrait avoir un écran FHD+ de 6,3 pouces (légèrement plus grand que les 6,2 pouces du S25), 12 Go de RAM, 256 ou 512 Go de stockage et une batterie de 4 300 mAh. Les appareils photo restent identiques : 50 MP principal, 12 MP ultra-grand-angle, 10 MP téléobjectif 3x et 12 MP selfie.

Le Galaxy S26+ conserve un écran FHD+ de 6,7 pouces, une batterie de 4 900 mAh, 12 Go de RAM et le même ensemble photo, avec la nouvelle puce comme principal atout.



Selon les rumeurs, le Galaxy S26 Ultra évoluerait davantage : module photo plus proéminent avec finition métallique possible, retour à un cadre en aluminium (au lieu du titane, tiens tiens, comme Apple avec l'iPhone 17 Pro), écran QHD+ de 6,9 pouces avec fonction de confidentialité améliorée, jusqu'à 16 Go de RAM et 1 To de stockage dans certains marchés, batterie de 5 000 mAh avec charge plus rapide (jusqu'à 60 W filaire, 25 W sans fil). Les aimants intégrés pour une compatibilité complète Qi2 semblent improbables à cause du stylet S Pen ; Samsung proposera probablement des coques magnétiques, là encore comme Apple. La saisie au stylet pourrait être revue pour une meilleure compatibilité.

Galaxy Buds 4

Samsung dévoilera également les Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro, avec un boîtier plus compact, tiges affinées, commandes par gestes de tête pour les appels et une puce Ultra Wideband pour un suivi plus facile via le réseau Google Find Hub. Des concurrents sérieux aux AirPods et AirPods Pro d'Apple, avec un prix souvent en-dessous (et des modèles souvent gratuits lors de l'achat d'un téléphone).



Les précommandes offrent 30 $ de crédit, une participation à un tirage au sort pour une carte-cadeau de 5 000 $ et jusqu'à 900 $ d'économies avec reprise (ou 150 $ sans reprise) sur Samsung.com. Pas de refonte majeure attendue, mais un focus sur du matériel affiné, une IA supérieure et des améliorations écosystème. Apple n'a pas grand chose à craindre...