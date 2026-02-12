Xiaomi Tag : l'anti AirTag à 18€ arrive sur iPhone et Android

Alors que l'AirTag 2 vient tout juste d'arriver avec ses améliorations sonores et sa précision accrue, la concurrence ne dort pas. Une fuite massive sur le site officiel de Xiaomi France a vendu la mèche : le géant chinois s'apprête à lancer le Xiaomi Tag. Ce petit traqueur blanc ne se contente pas de copier le design de la Pomme, il attaque là où ça fait mal : le prix et l'ouverture à tous les écosystèmes.

Un tarif agressif et un design malin

C'est souvent le nerf de la guerre chez Xiaomi. Selon la page produit mise en ligne par erreur (puis retirée), le Xiaomi Tag sera commercialisé au tarif unitaire de 17,99 €, ou via un pack de quatre pour 59,99 €. À titre de comparaison, Apple facture son AirTag environ 35 € l'unité et 119 € les quatre. C'est littéralement du simple au double, et Xiaomi n'a sans doute pas choisi ce positionnement par hasard.

Outre le prix, Xiaomi a eu la bonne idée d'intégrer un orifice directement dans la coque du traqueur. Contrairement à la solution d'Apple qui vous oblige à acheter un porte-clé supplémentaire (souvent aussi cher que la balise elle-même pour les produits officiels), le Xiaomi Tag peut s'accrocher nativement à vos clés ou à une lanière de sac. Avec ses 7,2 mm d'épaisseur, il reste discret et embarque une pile CR2032 standard lui offrant une autonomie d'un an, similaire à celle de son rival californien.

Compatible iPhone, mais sans la précision UWB

Le véritable tour de force de ce produit réside dans sa compatibilité. Xiaomi joue la carte de l'universel : le Tag fonctionnera aussi bien avec le réseau Find Hub de Google qu'avec le réseau Localiser d'Apple. Vous pourrez donc le suivre directement depuis votre iPhone, au milieu de vos autres appareils Apple.

Cependant, ce prix plancher impose une concession technique. Les fiches techniques relayées par WinFuture indiquent la présence du Bluetooth 5.4 et du NFC, mais font l'impasse sur l'Ultra Wideband (UWB). Concrètement, vous pourrez faire sonner le traqueur et le voir sur une carte, mais vous n'aurez pas accès à la "Localisation précise" (les flèches directionnelles sur l'écran de l'iPhone) qui guide au centimètre près.

Une version "Pro" avec UWB pourrait voir le jour plus tard, mais pour l'instant, Xiaomi semble miser sur l'accessibilité. L'officialisation devrait avoir lieu au Mobile World Congress de Barcelone début mars. Une option à surveiller de près si vous voulez équiper toute la famille sans vous ruiner, même si d'autres alternatives aux AirTags existent.