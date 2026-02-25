Samsung Galaxy S26 : le rival de l'iPhone 17 est officiel

Annoncés ce 25 février 2026 lors du Galaxy Unpacked à San Francisco, les Samsung Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra sont officiels. Voici le résumé complet des concurrents des iPhone 17, iPhone Air et iPhone 17 Pro.

La famille Galaxy S26 de 2026

Les trois modèles en un coup d’œil

Samsung reste fidèle à sa stratégie à trois modèles : un S26 compact, un S26+ grand format, et un S26 Ultra haut de gamme. Le design est unifié sur toute la gamme, avec un cadre en aluminium Armor, du Gorilla Glass Victus 2 et la certification IP68 (résistance à l’eau et à la poussière).

Galaxy S26 (le modèle compact)

Écran : 6,3 pouces AMOLED Dynamic, Full HD+, 120 Hz, 2 600 nits

Puce : Exynos 2600 (gravé en 2 nm) en Europe

RAM / Stockage : 12 Go RAM / 256 Go ou 512 Go

Photo : Triple capteur 50 Mpx principal (f/1,8) + 10 Mpx téléobjectif x3 + 12 Mpx ultra-grand-angle

Batterie : 4 300 mAh, charge filaire 25 W, sans fil Qi2

Poids : 167 g

Prix France

256 Go | 999 €

512 Go | 1 199 €

Galaxy S26+ (le grand écran)

Écran : 6,7 pouces AMOLED Dynamic, Quad HD+, 120 Hz, 2 600 nits

Puce : Exynos 2600 (gravé en 2 nm) en Europe

RAM / Stockage : 12 Go RAM / 256 Go ou 512 Go

Photo : Triple capteur identique au S26 standard

Batterie : 4 900 mAh, charge filaire 45 W, sans fil Qi2

Poids : 190 g

Prix France

256 Go | 1 269 €

512 Go | 1 469 €

Galaxy S26 Ultra (le très haut de gamme)

Écran : 6,9 pouces AMOLED Dynamic, Quad HD+, 120 Hz avec Privacy Display (filtre de confidentialité logiciel pour masquer l’écran aux regards indiscrets)

Puce : Snapdragon 8 Elite Gen 5 (jusqu’à 4,74 GHz)

RAM / Stockage : 12 Go (256/512 Go) ou 16 Go (1 To)

Photo : 200 Mpx principal + 50 Mpx ultra-grand-angle + téléobjectif périscope 50 Mpx (zoom x5)

S Pen : intégré

Batterie : 5 000 mAh, charge filaire 60 W (hausse vs 45 W sur S25 Ultra), sans fil Qi2 25 W

Épaisseur : 7,9 mm (0,3 mm de moins que le S25 Ultra)

Poids : 214 g

Nouveauté : support du Terminal Linux (Android Virtualization Framework)

Prix France

256 Go | 1 469 €

512 Go | 1 669 €

1 To | 1 969 €

Les nouveautés communes

IA agentique avec One UI 8.5 (Android 16) : Samsung renforce Galaxy AI avec des fonctions “agentiques” : le téléphone anticipe les actions selon le contexte (le système “Now Nudge” suggère par exemple d’ouvrir le calendrier quand on vous propose un rendez-vous par SMS).

Photo et vidéo améliorées (logiciel) : retouche photo par commande vocale, stabilisation d’horizon en temps réel pour la vidéo et Audio Eraser amélioré pour supprimer les bruits parasites.

Charge sans fil magnétique Qi2 : compatible sur les trois modèles, ce standard ouvert (similaire au MagSafe d’Apple) permet d’utiliser des accessoires magnétiques tiers. Attention, il faut une coque compatible pour que cela fonctionne !

Wi-Fi 7 et 5G sur toute la gamme.

Disponibilité

Les précommandes sont ouvertes dès ce 25 février 2026. La vente en magasin débute autour du 11 mars 2026. Comme chaque année chez Samsung, il est important de bien vérifier les offres de lancement et les bonus de reprise.

La mauvaise nouvelle !

Les prix sont en hausse, principalement en raison de la montée du coût des composants mémoire (NAND et DRAM). Le modèle 128 Go disparaît : le S26 démarre désormais en 256 Go. La hausse la plus marquée concerne le S26 Ultra en grande capacité, qui frôle les 2 000 € en 1 To. Sans même évoquer le S26 Ultra en 256 Go affiché à 1 469 €, soit 140 € de plus que son rival direct chez Apple, l’iPhone 17 Pro en version 256 Go lui aussi.