Google va lancer la compatibilité AirDrop sur tous les smartphones Android

C'est sans doute l'une des frictions les plus agaçantes au quotidien pour les utilisateurs d'iPhone : transférer une vidéo 4K ou un lot de photos vers le smartphone Android d'un proche sans passer par une application tierce ou subir une compression destructrice. Fin 2025, Google avait créé la surprise en brisant ce mur avec ses Pixel 10, capables de communiquer nativement avec AirDrop. Bonne nouvelle pour l'interopérabilité : cette fonction ne restera pas une exclusivité des téléphones Made by Google.

Une ouverture massive prévue cette année

L'information nous vient directement de Taipei, où Eric Kay, vice-président de l'ingénierie pour Android, a tenu une conférence de presse rapportée par plusieurs médias. Le message est clair : l'année 2026 marquera le déploiement de la compatibilité AirDrop sur un large éventail d'appareils Android tiers.

Si l'expérimentation sur le Pixel 10 a servi de preuve de concept, Google travaille désormais activement avec ses partenaires pour intégrer cette technologie à l'ensemble de l'écosystème. Bien que la liste précise des smartphones concernés n'ait pas encore été dévoilée, des indices pointent déjà vers des acteurs comme Nothing ou les terminaux équipés des puces Qualcomm, qui avaient laissé entendre une telle avancée en novembre dernier.

L'objectif affiché par Google est ambitieux : assurer une fluidité parfaite non seulement avec l'iPhone, mais aussi avec l'iPad et le Mac. Vous devriez donc voir apparaître des "annonces très intéressantes" à ce sujet dans les mois à venir via le protocole Quick Share.

Un tour de force technique sans l'aide d'Apple

Ce qui rend cette avancée particulièrement notable pour nous, habitués à l'écosystème fermé de la Pomme, c'est la méthode employée. Google n'a pas attendu une hypothétique ouverture d'Apple. Les ingénieurs de Mountain View ont réalisé un travail d'ingénierie inverse pour rendre Quick Share compatible avec le protocole propriétaire d'Apple.

Pour rassurer sur la sécurité (un argument clé de vente chez Apple) Google précise avoir utilisé le langage Rust, réputé pour sa gestion sûre de la mémoire, et avoir soumis son système à des audits rigoureux et des simulations d'attaques.

Détail malin : cette compatibilité ne nécessite pas forcément une mise à jour système complète d'Android. Google passe par une mise à jour de l'extension Quick Share via le Play Store, ce qui permet un déploiement beaucoup plus rapide et flexible sur les différents modèles du marché.

Au-delà du simple confort de partage, cette stratégie s'inscrit dans une volonté plus large de Google de séduire les utilisateurs iOS. En simplifiant les transferts de fichiers et la migration des données, le géant de la recherche espère lever les derniers freins techniques qui vous empêcheraient peut-être de tenter l'aventure Android. Reste à voir si Apple réagira techniquement pour bloquer cette porte d'entrée inattendue ou si, comme avec le RCS et iMessage, l'entreprise saura créer des utilisateurs à plusieurs vitesses malgré un sentiment d'intéropérabilité.



