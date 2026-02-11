Google affirme que le Pixel 10a aura FaceTime

Le prochain smartphone abordable de Google, le Pixel 10a, pointe le bout de son nez avec une stratégie claire : attirer les utilisateurs d'iPhone dans ses filets. Pour y parvenir, le géant de Mountain View n'hésite pas à jouer sur les mots, promettant sur sa fiche produit une compatibilité avec FaceTime. Une annonce qui a de quoi surprendre les habitués de la Pomme, mais qui mérite quelques éclaircissements avant de crier au miracle.

Une promesse marketing ambiguë

Si vous jetez un œil à la page officielle du Pixel 10a avant l'ouverture des précommandes le 18 février 2026, une phrase ne manquera pas de vous interpeller. Dans sa section dédiée à la migration depuis iOS, Google affirme que vous pourrez « continuer à discuter en vidéo, même avec FaceTime ».

La formulation est habile. Elle laisse imaginer, pour le néophyte, qu'une application native a fait son apparition sur le Play Store ou qu'un accord historique a été signé entre Tim Cook et Sundar Pichai. Après tout, les Pixel 10 ont récemment fait des progrès sur l'interopérabilité avec des équivalents d'AirDrop. Cependant, ne vous y trompez pas : ici, la réalité technique est bien moins excitante que le slogan.

La réalité : rien de neuf sous le soleil

Concrètement, le Pixel 10a ne bénéficie d'aucun passe-droit. Google fait simplement référence à une fonctionnalité qu'Apple a introduite... il y a déjà cinq ans avec iOS 15. Il s'agit de la possibilité de rejoindre un appel FaceTime via un lien web généré depuis un appareil Apple.

Le fonctionnement reste donc très limité par rapport à l'expérience fluide que vous connaissez sur iOS :

Vous ne pouvez pas lancer l'appel depuis le Pixel.

L'expérience passe par un navigateur (Chrome), et non une app dédiée.

Ce n'est pas une exclusivité du Pixel 10a : n'importe quel smartphone Android, même vieux de plusieurs années, peut le faire.

En résumé, Google utilise une ouverture existante d'Apple pour rassurer ceux qui craignent de perdre le contact avec leurs proches en changeant de crèmerie. C'est de bonne guerre, mais le « jardin clos » d'Apple reste bel et bien fermé. Si vous espériez une véritable intégration de FaceTime sur Android, il faudra encore patienter mais Google espère bien vous faire passer sur Android malgré l'absence des services Apple intégrés.