Google lance Pixel Care+, une nouvelle assurance pour téléphone

Google a dévoilé Pixel Care+, un plan de protection pour ses appareils Pixel qui n'est pas sans rappeler un certain Apple Care+, remplaçant les anciens programmes Preferred Care et Fi Device Protection, qui seront migrés dans les mois à venir. Disponible dès aujourd'hui aux États-Unis, ce service n'est pas encore proposé en France, et Google n'a pas précisé s'il sera étendu à d'autres pays.

Une offre pour les téléphones Google

Pixel Care+ s'inspire donc d'AppleCare+, offrant des avantages tels que des réclamations illimitées pour les dommages accidentels, des réparations d'écran et de batterie sans frais, des remplacements gratuits pour les dysfonctionnements hors garantie, et l'utilisation de pièces authentiques Google. Les clients bénéficient également d'un support prioritaire de l'équipe Google et d'une expédition le lendemain pour les remplacements. Une couverture optionnelle pour la perte et le vol peut être ajoutée, idéale sur les derniers Pixel 10.

Voici les différents prix pour un Pixel 10

Forfait mensuel : Pixel Care+ : 9,00 $ Pixel Care+ avec assurance perte et vol : 10,00 $ Frais de réparation pour écran avant et arrière fissurés : 0 $ Frais de remplacement de batterie (capacité inférieure à 80 %) : 0 $ Frais de réparation pour dysfonctionnements hors garantie : 0 $ Frais de réparation pour tout autre dommage accidentel : 59,00 $ Franchise en cas de perte et de vol : 79,00 $

Forfait de deux ans : Pixel Care+ : 179,00 $ Pixel Care+ avec assurance perte et vol : 199,00 $ Frais de réparation pour écran avant et arrière fissurés : 0 $ Frais de remplacement de batterie (capacité inférieure à 80 %) : 0 $ Frais de réparation pour dysfonctionnements hors garantie : 0 $ Frais de réparation pour tout autre dommage accidentel : 59,00 $ Franchise en cas de perte et de vol : 79,00 $



Délai de souscription

Les utilisateurs peuvent souscrire à Pixel Care+ dans les 60 jours suivant l'achat d'un nouvel appareil Pixel (comme chez Apple), que ce soit via le Google Store ou un autre détaillant. Les réclamations peuvent être effectuées en ligne sur le Google Store ou via la nouvelle application My Pixel.

Apple Care+ en France

En France, Apple Care+ pour iPhone 16 coûte 169 € pour deux ans (ou 8,99 € par mois). Les frais supplémentaires par incident sont de 29 € pour les dommages à l'écran ou à la vitre arrière, et de 99 € pour tout autre dommage accidentel. Une option avec couverture contre la perte et le vol est disponible pour 229 € pour deux ans ou environ 11,49 € par mois sur un iPhone 16, avec un supplément de 129 € par incident pour la perte ou le vol.



Pour l'instant, Pixel Care+ est limité aux États-Unis, et aucune date n'a été annoncée pour une éventuelle disponibilité en France.