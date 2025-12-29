Le Samsung Galaxy Z TriFold n'est pas très résistant

Le tout nouveau Samsung Galaxy Z TriFold, premier smartphone en trois partie de la marque, a été soumis à un test de durabilité extrême par le célèbre YouTuber JerryRigEverything - et le résultat est sans appel : le foldable n'a pas survécu aux épreuves intensives.

Encore plus fragile !

La vidéo complète est disponible sur YouTube, mais en résumé, le Galaxy Z TriFold a mal supporté une série de pliages forcés, rayures et pressions, finissant largement endommagé. Il faut rappeler que ce téléphone est conçu comme un appareil délicat, et que les tests de JerryRigEverything dépassent largement les contraintes quotidiennes. Ces vidéos visent à pousser les appareils à leurs limites absolues, ce qui est rarement le cas entre les mains des clients.



Cela dit, cette démonstration rappelle qu'il faut manipuler ce smartphone avec une extrême prudence si vous envisagez de l'acheter (il est d'ailleurs livré avec une coque de protection). Lancé en décembre 2025 en Corée du Sud au prix d'environ 2 300 euros, il arrivera plus largement en 2026, notamment en Europe et aux États-Unis.

L'un des points intéressants du test est que le Galaxy Z TriFold alerte l'utilisateur (par vibration et message à l'écran) si vous tentez de le plier du « mauvais » côté - en commençant par le panneau des caméras, ce qui laisse un espace.Autre surprise : la poussière s'infiltre rapidement dans les mécanismes. Malgré une certification IP48 contre la poussière et l'eau, une quantité excessive de saleté fait grincer les charnières en peu de temps.



Le test de flexion est particulièrement révélateur : le Galaxy Z TriFold devient le premier modèle Samsung à échouer, avec l'écran qui se brise et l'appareil qui s'éteint lors d'un pliage inversé - pas étonnant vu l'épaisseur minimale de 3,9 à 4,2 mm des panneaux.



Les pliages et rayures ultérieurs exposent les composants internes, dont les trois batteries séparées. Cette vidéo est incontournable pour quiconque envisage cet investissement coûteux - le prix international devrait être encore plus élevé. Le TriFold incarne l'innovation avec son écran de 10 pouces déplié, mais souligne les compromis inhérents aux designs tri-pliants.

Apple est prévenue, le premier iPhone Fold doit être aussi solide que possible pour l'image de la marque et justifier un investissement conséquent, au moins 2 000 euros.