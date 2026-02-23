Nothing officialise le lancement de son nouveau smartphone milieu de gamme, le Phone (4a), prévu le 5 mars 2026 à 10 h 30 GMT (11 h 30 en France), juste après l’événement très attendu d’Apple.

Nothing Phone (4a) : présentation officielle le 5 mars 2026

Nothing vient de confirmer la date de lancement de son prochain smartphone milieu de gamme, le Phone (4a), avec une annonce prévue le 5 mars 2026 à 10 h 30 GMT (11 h 30 heure française). Le timing n’est pas anodin : il intervient volontairement le lendemain de l’événement Apple du 4 mars, le CEO Carl Pei ayant même détourné l’invitation d’Apple sur les réseaux sociaux pour annoncer la date avec son style provocateur habituel.

Le tweet de Nothing dévoile déjà le dos du téléphone, fidèle à l’esthétique transparente de la marque, avec ses composants internes apparents. On retrouve le module photo double objectif caractéristique et la Glyph Bar lumineuse, désormais composée de 63 mini-LEDs selon les fuites.

D’après les nombreuses fuites publiées avant le lancement officiel, le Nothing Phone (4a) embarquerait un écran AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, animé par un processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4. La mémoire vive serait disponible en 8 ou 12 Go, associée à 256 Go de stockage interne.



Du côté de la photo, on trouverait un triple module arrière composé d’un capteur principal de 50 MP, d’un ultra-grand-angle de 8 MP et d’un téléobjectif de 50 MP offrant un zoom optique 3,5 x. La caméra frontale serait, quant à elle, de 32 MP. La batterie de 5 400 mAh serait compatible avec la charge rapide 50W, et le téléphone bénéficierait d’une certification IP65. Il serait décliné en quatre coloris : Noir, Blanc, Rose et Bleu.



Nothing avait prévenu : les prix augmentent. Le Phone (4a) devrait être proposé à partir de 409 € en France, soit environ 50 € de plus que la génération précédente. La mise en vente est attendue le 12 mars.

Et aussi : le Phone (4a) Pro ?

Une version Phone (4a) Pro serait également dévoilée lors du même événement, avec un écran 6,83 pouces 144 Hz, un capteur Sony 50 MP et un châssis aluminium, à partir de 479–499 €.



Rendez-vous le 5 mars à 11 h 30 pour les confirmations officielles.