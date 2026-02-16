🔥 Apple annonce un évènement pour le 4 mars 2026

En ce lundi 16 février 2026, Apple a officiellement annoncé un événement hors du commun le 4 mars 2026 à New York (9h00 heure de l’Est). Présenté comme une « special Apple Experience » plutôt qu’un keynote classique, cet événement promet une expérience immersive pour la presse. Mais de quoi va-t-on parler ?



: la conférence aura également lieu à Londres et Shanghai.

Un petit évènement pour lancer la saison des nouveautés

Bien que le contenu exact reste secret, le timing colle parfaitement avec la période de lancement la plus chargée de l’année. Selon les dernières informations de Bloomberg vues ce matin, Apple prépare une vague massive de nouveaux produits qui seront probablement dévoilés (ou du moins annoncés en grande partie) lors de cet événement ou dans les semaines suivantes.



Contrairement à un événement complet diffusé en direct depuis Apple Park, l'événement du 4 mars à New York sera très certainement de plus petite envergure. Mais c'est un bon point de départ pour lancer la saison des nouveautés chez Apple.

Voici la liste des produits Apple attendus dans les prochaines semaines :

iPhone 17e : successeur direct de l’iPhone 16e, équipé de la puce A19, charge MagSafe, modem cellulaire maison C1X et puce sans-fil N1, conservant le prix de départ de 599 €.

: successeur direct de l’iPhone 16e, équipé de la puce A19, charge MagSafe, modem cellulaire maison C1X et puce sans-fil N1, conservant le prix de départ de 599 €. iPad (12e génération) : modèle le plus abordable mis à jour avec une puce A18 pour une utilisation quotidienne fluide.

: modèle le plus abordable mis à jour avec une puce A18 pour une utilisation quotidienne fluide. iPad Air M4 : passage à la puce M4 pour des performances nettement supérieures et une compatibilité complète avec Apple Intelligence.

: passage à la puce M4 pour des performances nettement supérieures et une compatibilité complète avec Apple Intelligence. MacBook A18 Pro : tout nouveau modèle entrée de gamme (prix visé 599–699 €), écran légèrement inférieur à 13 pouces, coque aluminium déclinée en plusieurs couleurs vives (jaune clair, vert clair, bleu, rose…), propulsé par la puce A18 Pro issue de l’iPhone.

: tout nouveau modèle entrée de gamme (prix visé 599–699 €), écran légèrement inférieur à 13 pouces, coque aluminium déclinée en plusieurs couleurs vives (jaune clair, vert clair, bleu, rose…), propulsé par la puce A18 Pro issue de l’iPhone. MacBook Air M5 : rafraîchissement classique avec puce M5 (meilleure efficacité énergétique et performances accrues, design inchangé).

: rafraîchissement classique avec puce M5 (meilleure efficacité énergétique et performances accrues, design inchangé). MacBook Pro 14″ et 16″ M5 Pro / M5 Max : versions haut de gamme pour professionnels et créateurs, équipées des puces M5 Pro et M5 Max.

: versions haut de gamme pour professionnels et créateurs, équipées des puces M5 Pro et M5 Max. Nouvel écran externe Mac : au moins un moniteur modernisé (évolution ou successeur du Studio Display) avec un taux de rafraîchissement plus élevé et une qualité d’image améliorée.

Le 4 mars 2026 pourrait bien être le moment où Apple dévoilera la majorité (voire la totalité) de cette liste en une seule prise, sans keynote. Rendez-vous début mars sur iSoft !



