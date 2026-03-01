Les Apple Store des Émirats arabes unis fermés en raison des tensions au Moyen-Orient

Apple a décidé de fermer temporairement ses cinq boutiques et bureaux aux Émirats arabes unis en réponse à l’escalade du conflit au Moyen-Orient. Cette mesure fait suite à des directives gouvernementales sur le télétravail et la sécurité.

Les Apple Store des Émirats arabes unis temporairement fermés en raison des tensions au Moyen-Orient

Apple a procédé à la fermeture temporaire de ses cinq boutiques et de ses bureaux aux Émirats arabes unis, en réponse à une escalade significative du conflit au Moyen-Orient survenue ce week-end. Les Apple Store de la région ont commencé à fermer leurs portes dès le samedi 28 février à 15 heures.



Cette décision fait suite aux nouvelles directives émises par le ministère des Ressources humaines et de l’Émiratisation, qui demande aux entreprises du secteur privé de prendre les mesures nécessaires pour éviter la présence des travailleurs dans des espaces ouverts, à l’exception des rôles essentiels nécessitant une présence physique. Le télétravail doit être mis en place partout où cela est possible.



Les cinq boutiques concernées sont réparties sur trois villes. À Abou Dhabi, l’Apple Al Maryah Island et l’Apple Yas Mall sont fermées. À Dubaï, l’Apple Dubai Mall et l’Apple Mall of the Emirates ont également baissé le rideau. Enfin, à Al Ain, l’Apple Al Jimi Mall est elle aussi touchée par cette mesure préventive.

Cette période de fermeture est recommandée pour une durée de trois jours, du dimanche 1ᵉʳ mars au mardi 3 mars inclus. Elle reste cependant susceptible d’évoluer en fonction de la situation sur le terrain, qui demeure particulièrement volatile.



Ce n’est pas la première fois qu’Apple adapte ses opérations en réponse à des événements géopolitiques ou des crises de sécurité. La firme de Cupertino a par le passé déjà fermé temporairement des boutiques lors de catastrophes naturelles, de troubles civils ou de pandémies, faisant passer la sécurité de ses employés avant toute considération commerciale.

La fermeture survient dans un contexte particulièrement chargé pour Apple, qui s’apprête à annoncer plusieurs nouveaux produits cette semaine entre le 2 et le 4 mars, rendant l’absence de ces boutiques d’autant plus notable pour les clients de la région.