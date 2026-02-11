Un demi-siècle d’innovation Apple célébré au Computer History Museum

Le célèbre musée californien consacré à l’histoire de l’informatique lance une grande célébration baptisée Apple@50 pour marquer les cinq décennies d’existence de la firme de Cupertino. Au programme : expositions de pièces rares et événements thématiques.

Le Computer History Museum célèbre les 50 ans d’Apple avec une programmation spéciale

C’est en avril 1976 que Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne fondaient Apple Computer dans un garage de Los Altos. Cinquante ans plus tard, le Computer History Museum rend hommage à cette épopée technologique qui a transformé notre rapport aux ordinateurs et aux appareils numériques.



L’institution muséale située dans la Silicon Valley dévoile son initiative Apple@50, un projet ambitieux qui mettra en vedette des prototypes rarissimes issus de ses collections. Ces pièces historiques témoignent de l’évolution fulgurante d’une entreprise partie de rien pour devenir un géant mondial valorisé à plusieurs milliers de milliards de dollars.



Le musée a ouvert les inscriptions pour recevoir les informations détaillées sur sa programmation spéciale. Les visiteurs pourront découvrir des contenus numériques exclusifs retraçant les moments clés de l’histoire d’Apple, ainsi que des activités interactives encore tenues secrètes. Cette discrétion entretient le suspense sur l’ampleur des festivités à venir.

Parmi les objets susceptibles d’être exposés figurent des machines emblématiques comme l’Apple I, l’Apple II ou encore les premiers Macintosh, symboles de ruptures technologiques majeures. Au-delà des produits eux-mêmes, l’exposition devrait également mettre en lumière les choix de design, les paris industriels et les décisions stratégiques qui ont façonné l’identité unique d’Apple au fil des décennies.



Cette initiative s’inscrit dans un contexte plus large de commémorations. Tim Cook a d'ailleurs récemment laissé entendre qu’Apple préparait ses propres célébrations. Pour les admirateurs de la marque à la pomme et les passionnés d’histoire technologique, le Computer History Museum promet de devenir une destination incontournable au cours des prochains mois. Une occasion unique de revivre un demi-siècle d’innovations qui ont redéfini l’ère numérique.