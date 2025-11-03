Apple célèbre la créativité et l’esprit de Noël au Royaume-Uni

À l’approche des fêtes, Apple célèbre la créativité et l’esprit de Noël avec une initiative artistique unique à Londres.

Apple invite le Royaume-Uni à participer à Your Tree on Battersea pour Noël

Apple lance une initiative créative pour les fêtes de fin d’année au Royaume-Uni : les habitants sont invités à dessiner leur propre sapin de Noël sur iPad dans le cadre du concours Your Tree on Battersea. Les créations les plus originales seront projetées sur la célèbre centrale électrique de Battersea à Londres.

Lancé le 3 novembre 2025, le projet encourage chacun à exprimer sa créativité avec iPad et Apple Pencil. Les participants peuvent soumettre leurs œuvres jusqu’au 23 novembre à minuit. Parmi les dessins envoyés, vingt-quatre seront sélectionnés et projetés sur les tours de la centrale, aux côtés de créations signées par des artistes reconnus comme Sir Stephen Fry ou David Shrigley. Les gagnants seront dévoilés le 4 décembre à 17 heures lors d’un événement public.

Pour accompagner cette initiative, Apple organise dans ses 39 boutiques britanniques des sessions “Today at Apple” d’une trentaine de minutes, du 6 au 22 novembre. Ces ateliers gratuits permettent à tous de créer et de soumettre leur dessin directement en magasin, avec l’aide des formateurs Apple.

Greg Joswiak, vice-président senior du marketing mondial, a déclaré que ce projet illustre parfaitement la puissance et la polyvalence de la gamme iPad, tout en apportant une touche de magie festive à Londres.

Cette nouvelle édition s’inscrit dans la continuité d’initiatives similaires menées les années précédentes : en 2023, David Hockney avait réalisé des “Bigger Christmas Trees” sur iPad Pro, et en 2024, le studio Aardman avait utilisé un iPhone 16 Pro Max pour animer Wallace & Gromit décorant des sapins.

Enfin, Apple rappelle que son siège britannique, installé depuis 2023 au cœur de la centrale de Battersea, fonctionne entièrement à l’énergie renouvelable et reflète les valeurs de durabilité, d’inclusion et de collaboration qui lui sont chères.