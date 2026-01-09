Tim Cook a perçu 74,3 millions de dollars en 2025

Les documents déposés auprès de la SEC révèlent la facture salée qu’Apple paie pour retenir ses meilleurs talents. Entre actions, primes et avantages en nature, les dirigeants de Cupertino vivent dans une sphère financière réservée à une élite restreinte.

Les salaires vertigineux des dirigeants d’Apple dévoilés pour 2025

Tim Cook termine l’année 2025 avec 74,3 millions de dollars dans la poche, confirmant son statut parmi les PDG les mieux payés de la Silicon Valley. Sa rémunération repose principalement sur des actions valorisées à 57,5 millions de dollars, complétées par un salaire fixe de 3 millions et une prime de performance de 12 millions liée aux résultats exceptionnels d’Apple sur l’exercice.



Le détail des avantages accordés au patron d’Apple offre un aperçu fascinant du train de vie des dirigeants de tech. Cook dispose d’un budget de près de 900 000 dollars uniquement pour sa sécurité personnelle, une précaution devenue indispensable pour quelqu’un gérant l’une des entreprises les plus visibles de la planète. Ses déplacements privés en jet coûtent à Apple environ 790 000 dollars supplémentaires, une dépense que le conseil d’administration considère comme un investissement nécessaire plutôt qu’un luxe facultatif.

L’équipe rapprochée de Cook bénéficie également d’une générosité substantielle. Kate Adams à la direction juridique, Sabih Khan aux opérations et Deirdre O’Brien qui supervise les Apple Store empochent chacun 27 millions de dollars. Ces trois lieutenants touchent des packages quasiment identiques, suggérant une volonté d’Apple d’harmoniser les compensations au sommet de la hiérarchie pour éviter les tensions internes.

Kevan Parekh, fraîchement promu directeur financier après le départ de Luca Maestri, démarre sa nouvelle fonction avec 22,5 millions de dollars. Ce montant légèrement inférieur reflète sa prise de poste en cours d’année plutôt qu’une moindre considération. Maestri lui-même repart avec 15,5 millions pour ses derniers mois de service, une sortie dorée qui récompense ses années de gestion financière irréprochable.



Ces rémunérations stratosphériques posent inévitablement la question de leur justification. Apple défend ce modèle en pointant ses résultats financiers historiques et la complexité de piloter une organisation de plus de 160 000 employés générant des centaines de milliards de chiffre d’affaires. Les actionnaires semblent globalement satisfaits tant que les cours boursiers grimpent et que les dividendes tombent régulièrement.

Cook a néanmoins promis de ne pas thésauriser éternellement cette fortune. Le PDG s’est engagé à redistribuer l’intégralité de sa richesse avant sa mort. Cette promesse philanthropique, formulée publiquement en 2015, devra se concrétiser dans les années à venir alors que Cook approche de la fin de sa carrière chez Apple.