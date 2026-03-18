Brian Lynch quitte Apple pour rejoindre Oura

Brian Lynch, directeur senior de l'ingénierie hardware des produits domestiques chez Apple, quitte l'entreprise pour rejoindre Oura, le fabricant finlandais de la bague connectée intelligente. Selon un rapport de Bloomberg, il prendra le poste de senior vice president of hardware engineering chez Oura.

Un nouveau coup dur pour l'équipe domotique

Ce départ représente un nouveau coup dur pour l'équipe Apple dédiée aux appareils de domotique intelligents, déjà confrontée à des retards répétés dans ses projets. Oura, valorisée à 11 milliards de dollars fin 2025, a recruté plusieurs talents issus d'Apple ces dernières années, renforçant ainsi ses capacités en ingénierie hardware.



Brian Lynch a passé plus de 24 ans chez Apple. Avant de diriger les produits pour la maison depuis 2022, il a travaillé sur le projet de voiture autonome abandonné (Project Titan) et sur plusieurs générations d'iPod. Il était rattaché à Matt Costello (responsable de l'ingénierie audio et des produits Beats), lui-même sous la direction de John Ternus, vice-président senior de l'ingénierie hardware chez Apple.

Voici son post sur LinkedIn :

Je suis ravi de vous annoncer mon arrivée chez Oura en tant que vice-président senior de l'ingénierie matérielle.



Après près de 24 ans chez Apple, où j'ai travaillé sur la conception de produits, les matériaux avancés, la simulation et le matériel, je suis enchanté de rejoindre Oura pour participer au développement de la prochaine génération d'objets connectés pour la santé. J'admire depuis longtemps les produits et l'ingénierie d'Oura : créer une technologie sophistiquée qui s'intègre discrètement au quotidien est un véritable défi, et l'équipe d'Oura a accompli un travail remarquable.



Dans ce nouveau rôle, je collaborerai étroitement avec les équipes d'Oura afin de faire progresser notre feuille de route matérielle, de développer notre équipe exceptionnelle et de soutenir notre prochaine phase de croissance et d'innovation.



Je suis profondément reconnaissant envers mes collègues et mentors d'Apple pour l'opportunité d'apprendre, de construire et de progresser ensemble pendant toutes ces années. Ce fut une aventure incroyable.



J'ai hâte d'entamer ce nouveau chapitre et de collaborer avec l'équipe talentueuse d'Oura.

Feuille de route des produits Home

Comme vous le savez, Apple travaille sur plusieurs nouveaux appareils connectés pour la maison, mais les lancements sont impactés par les retards dans le développement de la nouvelle version de Siri (plus intelligente et personnalisée, alimentée par Apple Intelligence).

Un hub domestique intelligent (souvent appelé « smart home hub » ou « HomePad » dans les rumeurs) est désormais prévu pour septembre 2026. Ce dispositif avec écran servira de centre de contrôle pour la maison connectée, l'affichage d'informations, la musique, les appels vidéo, etc.

D'autres produits sont en développement pour 2027, notamment : Un capteur avancé pour la sécurité et l'automatisation domestique. Un robot de table plus sophistiqué (avec bras motorisé et écran mobile).



Apple explore également d'autres wearables : des lunettes intelligentes (Apple Glass), un pendentif ou badge connecté, ainsi que des AirPods équipés de caméras.



Ce nouveau mouvement vers Oura illustre la concurrence accrue dans le secteur des wearables santé et des objets connectés, alors qu'Apple peine à concrétiser ses ambitions dans la domotique face à des défis techniques, notamment sur l'IA et Siri.