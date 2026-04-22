Oliver Jones quitte Apple TV+ pour Amazon MGM Studios

Un cadre important d’Apple TV+ s’en va. Oliver Jones, senior creative executive chargé des séries internationales chez Apple TV, rejoint Amazon MGM Studios en tant que senior commissioner pour les contenus scriptés au Royaume-Uni. Si son nom ne vous dit rien, il a toutefois été déterminant dans la production de contenu avec à son actif des programmes comme Master of the Air ou encore Monarch Legacy of Monsters.

Selon des informations publiées par The Hollywood Reporter, Nicole Clemens (vice-présidente et responsable des originaux internationaux chez Amazon MGM Studios) a annoncé en interne l’arrivée d’Oliver Jones, qui commencera en mai 2026. Il quittera Los Angeles pour retourner à Londres.

Six années riches chez Apple TV+

Au cours des six dernières années chez Apple, Oliver Jones a contribué au développement de plusieurs séries ambitieuses, dont :

Masters of the Air

Disclaimer (d’Alfonso Cuarón)

Monarch: Legacy of Monsters (la série du Monsterverse avec Kurt Russell et Wyatt Russell)

La saison 2 de Monarch: Legacy of Monsters touche d’ailleurs à sa fin (quelques épisodes restants).

Dans un message rapporté par la presse, Jones a déclaré :

Cela a été un privilège de travailler aux côtés de mes brillants collègues chez Apple TV+ pendant six ans et de collaborer avec des artistes exceptionnels. C’est toujours une décision difficile de quitter un travail que l’on aime, mais le moment est venu de rentrer à la maison et de commencer une nouvelle aventure. L’engagement d’Amazon MGM Studios pour des histoires ambitieuses, provocantes et premium, ainsi que l’ampleur de ses investissements au Royaume-Uni, font de ce moment un instant particulièrement excitant pour rejoindre Nicole et son équipe formidable.

Objectif d’Amazon : renforcer ses productions britanniques

Chez Amazon, Oliver Jones travaillera directement avec Nicole Clemens pour développer le catalogue de séries scriptées britanniques destinées au Royaume-Uni et au public international. Cette arrivée s’inscrit dans la stratégie d’Amazon pour élargir son offre de contenus premium au Royaume-Uni.

Apple TV+ toujours en pleine forme

Malgré ce départ, Apple TV+ continue de proposer un catalogue de qualité avec des succès comme Severance, The Morning Show, Shrinking ou Silo dont la saison 3 arrive en juillet.



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