tvOS 27 : enfin un réglage « Texte plus grand » sur Apple TV

Dans le communiqué lié aux nouveautés d’accessibilité à venir dans les versions 27, Apple a confirmé cette semaine une fonctionnalité très attendue pour tvOS 27 : le support du Texte plus grand (Larger Text). Ce nouveau réglage système permettra d’agrandir la taille du texte partout sur l’interface d’Apple TV 4K, améliorant considérablement le confort d’utilisation pour les personnes ayant une faible vision ou regardant leur télévision de loin.

Un réglage système complet arrive avec tvOS 27

Jusqu’à présent, tvOS 26 proposait seulement :

Texte en gras (Bold Text)

Survol de texte (Hover Text) qui agrandit uniquement l’élément sélectionné

Avec tvOS 27, Apple introduit un vrai réglage Dynamic Type à l’échelle de tout le système, comme sur iOS et iPadOS. Les utilisateurs pourront choisir la taille de texte souhaitée, et celle-ci s’appliquera à tous les menus, sous-titres, descriptions et interfaces des applications.

Apple a publié des images de comparaison montrant une différence très nette entre le texte en taille normale et en taille agrandie, confirmant que cette option sera particulièrement utile pour les personnes malvoyantes.

Dates de tvOS 27

Présentation : 8 juin 2026 lors de la WWDC 2026

: 8 juin 2026 lors de la WWDC 2026 Déploiement : en septembre 2026 en même temps qu’iOS 27

Cette annonce fait partie des mises à jour d’accessibilité mises en avant par Apple cette semaine. Bien que les rumeurs sur tvOS 27 restent limitées (probablement en raison de l’attente d’une nouvelle Apple TV), cette fonctionnalité concrète montre qu’Apple continue d’améliorer l’expérience logicielle sur ses appareils existants.

Pourquoi cette nouveauté est importante ?

Meilleure accessibilité pour les seniors et les personnes malvoyantes

Confort accru pour ceux qui regardent leur Apple TV depuis un canapé éloigné

Cohérence avec l’écosystème Apple (même expérience que sur iPhone et iPad)

tvOS 27 s’annonce plus orienté confort et accessibilité que révolutionnaire. La fonctionnalité « Texte plus grand » sera l’une des améliorations les plus appréciées par de nombreux utilisateurs au quotidien.

Utiliserez-vous ce nouveau réglage dès la sortie de tvOS 27 ?