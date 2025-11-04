Avec la première bêta d’iOS 26.2, Apple introduit une nouvelle option “Urgent” dans l’application Rappels, permettant d’ajouter une alarme sonore supplémentaire pour ne jamais manquer un rappel important.

iOS 26.2 : un nouveau réglage “Urgent” dans l’app Rappels

Avec la première bêta d'iOS 26.2, l’application Rappels se dote d’un tout nouveau réglage, baptisé “Urgent”, qui offre une couche supplémentaire de garantie pour ne manquer aucun rappel. Lorsqu’on crée ou modifie un rappel et qu’on sélectionne une date et une heure, on trouve désormais une bascule “Urgent” : si elle est activée, une alarme sonore se déclenchera en plus de la notification classique de l’application.

Cette alarme fonctionne même si un mode de concentration est activé ou si l’iPhone est en mode silencieux, ce qui en fait une solution idéale pour les situations où l’on ne peut absolument pas manquer un engagement ou une tâche critique. L’option s’appuie sur le nouveau cadre AlarmKit introduit par Apple, qui permet aux applications de programmer des alarmes « non ignorables ».

Concrètement, si vous avez un rendez‑vous important, une échéance à ne pas rater ou un événement qui requiert votre attention immédiate, activez l’option “Urgent” au moment de définir le rappel. Vous recevrez non seulement la notification habituelle, mais également une alarme comparable à un réveil traditionnel — même en silencieux ou en mode Ne pas déranger.

Avec iOS 26, Apple avait déjà rapproché les applications Rappels et Calendrier. Cette fois, la marque va plus loin en intégrant également l’application Horloge, rendant ainsi Rappels encore plus complète qu’elle ne l’était déjà. iOS 26.2 est attendu officiellement pour le mois de décembre.

D'autres nouveautés à venir sur iOS 26.2 :

