Nouvelle publicité : « Les humains d'Apple TV »

Apple TV+ a lancé aujourd'hui une nouvelle publicité surprenante intitulée « The humans of Apple TV » (ou « Les humains d'Apple TV »), qui met à l'honneur les vraies personnes derrière la création de ses contenus originaux. Une fois de plus, la firme dirigée par Tim Cook se démarque par sa philosophie.

Les talents derrière l'écran

Cette campagne met en lumière une grande diversité de métiers et de profils impliqués dans la production : des acteurs et réalisateurs célèbres aux équipes techniques en coulisses, comme les maquilleurs, les cadreurs, les équipes de production et bien d'autres corps de métier. La vidéo présente un montage émouvant sous forme de galerie de photos authentiques et spontanées, prises directement sur les plateaux de tournage de plusieurs séries et films phares d'Apple TV+.

Parmi les programmes mises en avant, on retrouve notamment :

La vidéo se conclut par le slogan percutant : « The humans of Apple TV » (« Les humains d'Apple TV »).D

ans un contexte où l'intelligence artificielle envahit de plus en plus les industries créatives (écriture de scénarios, effets visuels, montage, voire génération de contenus entiers), cette publicité est un message volontaire clair d'Apple : rappeler que le cœur de ses productions reste profondément humain. Elle met l'accent sur la passion, la collaboration, l'émotion et l'artisanat des vraies personnes, en valorisant autant les visages derrière la caméra que ceux devant. Apple positionne ainsi Apple TV+ comme une plateforme portée par « les esprits les plus créatifs du cinéma et de la télévision », privilégiant le storytelling authentique et humain face aux approches algorithmiques ou automatisées.



La pub a été diffusée sur les comptes officiels d'Apple, notamment Instagram (où elle a rapidement recueilli des réactions positives) et YouTube. Qu'en pensez-vous ?