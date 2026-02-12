Apple rachète les droits de sa série phare Severance pour 70 millions de dollars

Apple a acquis l’intégralité des droits de sa série phare Severance pour près de 70 millions de dollars, marquant un tournant stratégique dans sa production de contenu original et ouvrant la porte à une expansion ambitieuse de cet univers dystopique.

Apple rachète Severance et prépare l’expansion de l’univers

Selon les informations exclusives de Deadline, Apple a finalisé fin 2025 le rachat complet de Severance auprès du studio indépendant Fifth Season. Cette transaction permet à Apple Studios de reprendre entièrement la production de la série, tandis que Fifth Season conserve un rôle de producteur exécutif. L’opération s’inscrit dans une stratégie plus large d’Apple visant à renforcer son studio interne, qui produit désormais environ la moitié du catalogue d’Apple TV.



Cette acquisition fait suite à des défis de production considérables durant la saison 2, dont le coût aurait atteint 20 millions de dollars par épisode. Les retards liés aux protocoles COVID, aux grèves d’Hollywood et aux réécritures de scénarios ont pesé financièrement sur Fifth Season, qui avait sollicité des avances auprès d’Apple. La plateforme a jugé qu’elle était mieux équipée pour supporter ces charges, notamment les délais de remboursement des crédits d’impôt de l’État de New York où la série est tournée.

Avec cette prise de contrôle totale, Apple envisage désormais d’étendre l’univers de Severance au-delà des quatre saisons initialement prévues. Le créateur Dan Erickson et le réalisateur Ben Stiller se sont déclarés ouverts à développer des préquelles, des spin-offs et même des versions internationales. Cette expansion viserait à maintenir l’engagement des fans durant les longues pauses entre les saisons et à rentabiliser davantage une franchise qui a doublé son audience entre les saisons 1 et 2.



Le tournage de la saison 3 devrait débuter à l’été 2026, bien que ce calendrier puisse être légèrement repoussé. Apple et l’équipe créative ont tiré les leçons de la saison 2 et prévoient de finaliser l’ensemble des scripts avant le début de la production, afin d’éviter les arrêts coûteux et les retournages. Six épisodes seraient déjà achevés sur les neuf ou dix prévus pour cette nouvelle saison.