tvOS 26.4 introduit une option « Connexion audio continue »

tvOS 26.4 introduit la nouvelle option « Connexion audio continue » sur Apple TV, tout en supprimant les applications iTunes Films et Séries TV.



En plus de retirer les applications dédiées iTunes Films et iTunes Séries TV de l’interface Apple TV, tvOS 26.4 ajoute un nouveau réglage audio nommé « Connexion audio continue ». Mais à quoi cela peut-il servir ?

Un correctif pour les enceintes liées à des amplificateurs

Voici la description fournie par Apple lorsque l’option est activée :

L’Apple TV utilise une connexion Dolby MAT pour une lecture sans accroc entre les différents formats. Les anciens récepteurs peuvent indiquer une connexion Atmos, mais les mixages originaux ne seront pas modifiés.

Cette nouvelle fonctionnalité semble avoir été ajoutée en partie pour répondre aux plaintes d’utilisateurs d’Apple TV associant des enceintes Sonos à des amplificateurs AV. Certains signalaient des bruits de claquement (popping), des coupures audio ou des niveaux de volume anormalement bas, surtout sur les contenus en 5.1 canaux par rapport aux pistes Atmos.

Capture tirée de Reddit (en Norvégien)

D’après de nombreux retours sur le subreddit Sonos et d’autres forums, l’activation de « Connexion audio continue » résout ces problèmes. Voici quelques réactions sur Reddit :

« Cette fonction a corrigé mes soucis avec les contenus PCM multicanaux 5.1 beaucoup plus bas que les contenus Atmos. »

« Mes contenus 5.1 sonnent désormais aussi bien que l’Atmos. »

« La solution précédente consistait à désactiver l’eARC et laisser la TV recoder en Dolby Digital Plus, ou forcer le Dolby Digital sur l’Apple TV. Mais ce n’est plus nécessaire ! »

Attention toutefois, certains utilisateurs rapportent dans d’autres discussions que ce réglage peut introduire de nouveaux problèmes lors de la lecture de contenus stéréo (2.0). En clair, ce n'est pas la solution miracle.



L’option « Connexion audio continue » de tvOS 26.4 (actuellement en bêta pour les développeurs et les testeurs publics) améliore la compatibilité et supprime certains bugs audio pour de nombreuses configurations avec systèmes externes, mais elle n’est pas exempte de nouveaux inconvénients selon les cas. Apple devrait continuer à l’affiner tout au long de la phase de bêta avant la version finale.