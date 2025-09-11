watchOS 26 introduit 4 nouveaux cadrans dont un Hermès Faubourg Party

Lors de la WWDC en juin, Apple a présenté watchOS 26 sans mentionner de nouveaux cadrans, réservant la surprise pour l'événement "Awe dropping" de mardi dernier, en même temps que les nouvelles Apple Watch Series 11, SE 3 et Ultra 3. Les nouveaux venus se nomment Exactograph, Flow, Waypoint et Hermès Faubourg Party.

Du sang neuf sur Apple Watch

La version candidate de watchOS 26 a donc dévoilé quatre nouveaux cadrans, dont certains étaient déjà visibles sur les derniers modèles présentés par Apple.

Les cadrans watchOS 26 : Exactograph, Flow, Hermès Faubourg Party et Waypoint.

Selon les notes de version d'Apple, les nouveaux cadrans sont :

: Une boussole en temps réel indiquant votre position par rapport à des lieux enregistrés ou des points d'intérêt (exclusif à l'Apple Watch Ultra). Hermès Faubourg Party : Affiche des animations courtes basées sur l'heure ou les mouvements, avec des personnages uniques (exclusif à l'Apple Watch Hermès).

Waypoint est limité aux modèles Apple Watch Ultra, s'ajoutant aux cadrans existants Wayfinder et Modular Ultra, tandis que Hermès Faubourg Party est exclusif aux modèles Hermès. Exactograph et Flow sont disponibles pour tous les modèles d'Apple Watch compatibles avec watchOS 26. Le cadran Photos bénéficie également d'une refonte en verre liquide, rendant les photos plus visibles.



En outre, une galerie de cadrans repensée organise les cadrans en collections pour une navigation plus facile.



watchOS 26 sera déployé pour tous les utilisateurs le 15 septembre, en même temps qu'iOS 26 sur iPhone.