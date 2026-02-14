Contrôlez votre Apple TV depuis votre Mac avec Itsytv

Alors qu’Apple ne propose toujours pas de télécommande Apple TV officielle sur Mac, un développeur indépendant vient combler ce manque. Avec Itsytv, une application macOS gratuite et open-source, il devient enfin possible de contrôler son Apple TV directement depuis la barre de menus, simplement et efficacement.

Itsytv : la télécommande Apple TV débarque enfin sur Mac

Apple propose une application Télécommande Apple TV sur iPhone, iPad et même Apple Watch, mais pas sur Mac. Un développeur a décidé de combler cette lacune avec Itsytv, une nouvelle application gratuite et open-source pour contrôler votre Apple TV directement depuis votre Mac.

Développée par Nick Ustinov, Itsytv est une application pour barre de menus qui permet de contrôler entièrement votre Apple TV depuis votre Mac. Construite avec Swift et SwiftUI, l’application est entièrement native et ne repose ni sur Electron ni sur des vues web, garantissant ainsi des performances optimales.



L’application se loge discrètement dans la barre de menus de macOS et offre une interface familière reprenant les boutons classiques de la télécommande Apple TV : pavé directionnel, lecture/pause, volume, accueil, menu, retour et mise en veille.



Itsytv ne se contente pas de reproduire les fonctions basiques d’une télécommande. L’application propose aussi un lanceur d’applications affichant toutes les apps installées sur votre Apple TV dans une grille avec leurs icônes de l’App Store, permettant de les lancer en un seul clic.

La navigation au clavier constitue un autre atout majeur : les touches fléchées, Entrée, Espace et Échap permettent de contrôler l’Apple TV sans toucher la souris. Plus besoin de passer des minutes à saisir des mots de passe lettre par lettre sur l’écran de télévision, vous pouvez désormais taper directement depuis le clavier de votre Mac.



L’application affiche également la lecture en cours avec la pochette de l’album, le titre, l’artiste et une barre de progression en direct directement dans la barre de menus. Pour ceux qui possèdent plusieurs Apple TV, Itsytv permet de les jumeler tous et de basculer instantanément entre eux.



Itsytv est entièrement gratuit et open-source sous licence MIT. La communication avec l’Apple TV est chiffrée de bout en bout et les identifiants de jumelage sont stockés de manière sécurisée dans le Trousseau macOS. Le code source est disponible sur GitHub pour ceux qui souhaitent l’examiner.



L’application fonctionne avec n’importe quelle Apple TV équipée de tvOS 15 ou ultérieur et nécessite macOS Sonoma ou une version plus récente. Nick Ustinov est également le développeur d’Itsyhome, une application similaire pour contrôler les appareils HomeKit depuis la barre de menus.



Itsytv est disponible en téléchargement gratuit sur le site officiel.