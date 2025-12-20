Comment désactiver l’écran de sélection des profils sur Apple TV

Depuis tvOS 26.2, l’Apple TV affiche systématiquement un écran de sélection de profil au démarrage. Une fonctionnalité pensée pour les foyers multi-utilisateurs, mais qui peut agacer ceux qui vivent seuls. Heureusement, Apple permet de la désactiver.

Comment désactiver l’écran de sélection des profils au démarrage sur Apple TV

L’écran de choix de profil apparaît chaque fois que vous réveillez votre Apple TV depuis la veille. Si cette fonction se révèle pratique pour les familles qui souhaitent conserver des historiques de visionnage et des recommandations séparés, elle devient vite superflue pour les utilisateurs solo. Apple a prévu le coup en intégrant une option de désactivation facilement accessible dans les réglages.



Pour supprimer cet écran de sélection au démarrage et accéder directement à l’écran d’accueil, il suffit de suivre trois étapes simples. Rendez-vous dans Réglages, puis sélectionnez Profils et comptes. Vous y trouverez l’option Profils suggérés qu’il faut désactiver (masquer). Une fois cette modification effectuée, votre Apple TV passera automatiquement à l’écran d’accueil sans demander de sélectionner un profil.

Rassurez-vous, désactiver cette fonctionnalité ne supprime ni vos profils utilisateurs ni leurs historiques de visionnage et recommandations associés. L’option retire simplement l’invite qui s’affiche à chaque allumage de votre téléviseur ou Apple TV. Si vous partagez votre appareil avec d’autres personnes et souhaitez malgré tout changer de profil ponctuellement, vous pourrez toujours le faire manuellement en passant par Réglages → Utilisateurs et comptes et en sélectionnant un profil différent. C'est également possible depuis le centre de contrôle en appuyant une fois sur le bouton power de la télécommande.



Avec tvOS 26.2, Apple a ajouté la possibilité de créer des profils sans avoir besoin de les relier à un compte Apple. Une façon de rendre l’Apple TV encore plus familiale, y compris pour les utilisateurs qui ne font pas partie de l’écosystème de la pomme. Pour accompagner cette nouveauté, Apple a donc activé par défaut ce nouvel écran de sélection de profil que nous venons de désactiver dans cet article.