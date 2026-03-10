La nouvelle Apple TV 4K et le HomePod mini 2 seront lancés avec iOS 27

Apple dispose déjà dans ses cartons d'une nouvelle version du HomePod et d'un Apple TV 4K actualisé, mais leur sortie semble liée à la mise à jour de Siri, qui a été reportée à plusieurs reprises selon Mark Gurman de Bloomberg, et que l'on attend désormais pour iOS 27. Ces appareils sont bien évidemment connectés aux nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle.

Deux ans de rumeurs

Les rumeurs sur un HomePod mini rafraîchi et un Apple TV 4K mis à jour circulent depuis 2024. Gurman avait indiqué à plusieurs reprises en 2025 un lancement possible avant la fin de l'année, mais rien ne s'est produit. Aucun mot non plus lors de l'événement de lancement Apple du début 2026 la semaine dernière, qui a présenté l'iPhone 17e, le MacBook Neo et d'autres produits.



Apple avait récemment prévu de dévoiler la version Apple Intelligence de Siri dans iOS 26.4, mais le remaniement a été repoussé car l'assistant n'est pas encore assez fiable. L'entreprise vise désormais à lancer toutes les nouvelles fonctionnalités de Siri, dont le HomePad, avec iOS 27 en même temps que l'iPhone 18 Pro, même si certaines capacités pourraient arriver plus tôt via une mise à jour iOS 26.5.

HomePod mini 2

Gurman parle aujourd'hui d'un « HomePod » sans préciser mini, mais ses rapports précédents mentionnaient surtout une nouvelle version du HomePod mini prête à être lancée. Il n'est pas clair si le HomePod plus grand est aussi concerné par une mise à jour, ou si seul le petit haut-parleur est prévu.



Le HomePod mini devrait recevoir une puce plus récente issue de l'Apple Watch, potentiellement la N1 et une puce UWB améliorée.

Apple TV 4K 2026

L'Apple TV 4K n'a pas été renouvelé depuis 2022. Les rumeurs évoquent une puce A17 Pro et la puce réseau N1 d'Apple, sans gros changements de design. La puce A17 Pro permet de supporter les fonctionnalités Apple Intelligence, comme elle l'a fait sur l'iPhone 15 Pro et l'iPad mini.



Qui attend ces nouveaux produits Apple ?