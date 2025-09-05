Les nouveautés attendues du HomePod mini 2

Outre la gamme iPhone 17 et les Apple Watch, la firme de Cupertino va lancer prochainement une Apple TV 4K améliorée et le très attendu HomePod mini 2. Selon Mark Gurman de Bloomberg, le HomePod mini 2 bénéficiera d’améliorations significatives, le rendant bien plus avancé que son prédécesseur, justifiant ainsi les cinq ans d’attente depuis le dernier modèle.

6 nouveautés

Le HomePod mini 2 devrait inclure six améliorations majeures.



Premièrement, il sera équipé d’un nouveau processeur remplaçant l’actuel S5, pour prendre en charge les nouvelles capacités de Siri et les fonctionnalités d’Apple Intelligence, mais aussi pour, accessoirement, améliorer la qualité sonore. Il nous semblerait opportun qu'Apple repense également les composants internes pour passer un cap en termes de qualité.



Deuxièmement, une puce U2 (UWB, soit ultra-large bande) améliorée optimisera la connectivité et la perception spatiale.



Troisièmement, une nouvelle puce Wi-Fi/Bluetooth développée en interne améliorera les performances sans fil.



Quatrièmement, la qualité audio sera nettement meilleure, répondant à un aspect clé de l’attrait du HomePod.



Cinquièmement, de nouvelles options de couleur, dont un possible rouge, rafraîchiront le design. Enfin, l’intégration d’Apple Intelligence garantira que le HomePod mini 2 reste pertinent à mesure que Siri évolue vers un assistant plus puissant.



L’ajout d’Apple Intelligence est particulièrement intéressant ici, car les prochaines améliorations de Siri, prévues pour le printemps 2026, rendront le support de l’IA crucial pour les fonctionnalités vocales du HomePod, probablement en anglais dans un premier temps.

Un lancement compliqué

Cependant, comme le HomePod mini 2 devrait être lancé avant la mise à jour complète de l’IA de Siri, Apple devra relever un défi marketing : évoquera-t-il les capacités d’IA à venir ou se concentrera-t-il sur la puissance de la nouvelle puce et les autres améliorations ? Initialement, des rumeurs évoquaient un HomePod avec écran (peut-être appelé HomePad) pour 2025, mais des retards liés au développement de l’IA de Siri l’ont repoussé à 2026. En attendant, les solides améliorations du HomePod mini 2 en font une mise à jour convaincante, promettant de meilleures performances, des fonctionnalités plus intelligentes et un design rafraîchi pour l’enceinte compacte d’Apple.