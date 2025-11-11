Les revendeurs américains n’ont plus de stock de HomePod mini, le second modèle arrive

Alors que revendeur agréé Apple B&H a marqué tous les modèles de HomePod mini comme épuisés et les a retirés de la vente, plusieurs autres grands détaillants américains signalent un stock faible ou inexistant, alimentant les spéculations sur un rafraîchissement imminent. La rumeur veut qu’un HomePod mini 2 sorte en même temps qu’une nouvelle Apple TV avant la fin de l’année.

La fin du premier HomePod mini

Voici l’état des stocks chez les grands sites e-commerce outre-Atlantique :

Adorama : HomePod mini indiqué comme en rupture de stock avec commande en attente.

: HomePod mini indiqué comme en rupture de stock avec commande en attente. Target : Certaines couleurs en rupture de stock.

: Certaines couleurs en rupture de stock. Walmart : Aucun stock officiel ; uniquement des revendeurs tiers.

: Aucun stock officiel ; uniquement des revendeurs tiers. Staples : Aucune unité disponible en ligne.

: Aucune unité disponible en ligne. Verizon : Au moins une couleur épuisée.

: Au moins une couleur épuisée. Best Buy : La couleur Minuit indisponible pour l’expédition ; les autres couleurs en stock.

De son côté, Apple continue de proposer toutes les couleurs du HomePod mini avec des options d’expédition immédiate et de retrait en magasin, les fameux Apple Store. En France, certains coloris sont également indisponibles chez les revendeurs.

Les nouveautés du HomePod mini 2

Des rumeurs indiquent qu’Apple prépare une version 2 du HomePod mini, potentiellement lancée dès ce mois-ci, selon Bloomberg. Le nouveau modèle devrait intégrer une puce S-series améliorée et la puce réseau N1 d’Apple, avec des options de couleurs rafraîchies mais sans changements majeurs de design. Apple Intelligence aurait également une place de choix.



Malgré l’événement d’Apple en septembre et les lancements de produits en octobre avec la puce M5, la diminution des stocks chez les revendeurs tiers laisse penser à une possible mise à jour du HomePod mini avant la fin de 2025.