Les MacBook Pro M5, iPad Pro M5 et Vision Pro M5 sont disponibles à la vente

En ce mercredi 22 octobre, le MacBook Pro 14 pouces, l'iPad Pro et le Vision Pro — tous équipés de la nouvelle puce M5 — sont disponibles à l'achat dans les Apple Stores et chez certains revendeurs sélectionnés comme Amazon.

Trois renouvellements

Outre la puce M5 qui offre des performances nettement plus rapides sur les trois appareils, voici ce qu'il faut retenir.

MacBook Pro M5 14 pouces : Le modèle de base dispose désormais de vitesses de lecture/écriture SSD jusqu'à 2 fois plus rapides par rapport à la génération précédente. C'est à peu près tout par rapport au MacBook Pro M4.

: Le modèle de base dispose désormais de vitesses de lecture/écriture SSD jusqu'à 2 fois plus rapides par rapport à la génération précédente. C'est à peu près tout par rapport au MacBook Pro M4. iPad Pro M5 (11 et 13 pouces) : Ces modèles offrent 8 nouveautés dont des vitesses SSD deux fois plus rapides, une puce N1 personnalisée avec support Wi-Fi 7, un modem C1X personnalisé pour les configurations cellulaires, la possibilité d'alimenter des écrans externes jusqu'à un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et une charge plus rapide qui atteint jusqu'à 50 % en 30 à 35 minutes.

: Ces modèles offrent 8 nouveautés dont des vitesses SSD deux fois plus rapides, une puce N1 personnalisée avec support Wi-Fi 7, un modem C1X personnalisé pour les configurations cellulaires, la possibilité d'alimenter des écrans externes jusqu'à un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et une charge plus rapide qui atteint jusqu'à 50 % en 30 à 35 minutes. Vision Pro M5 : Le modèle mis à jour prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz (contre 100 Hz auparavant) et est livré avec un nouveau bandeau double sangle amélioré intégrant des contrepoids en tungstène pour un confort accru. Les clients dans les Apple Stores proposant le Vision Pro peuvent désormais tester le modèle M5

Découvrez les premiers avis :

A noter que le prix des trois produits ont été réduits en France, -100 € sur le Mac, -80 € sur l'iPad et -300 € sur le casque.

