La FCC évoque par erreur les MacBook Pro et iPad Pro M5

La Commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis a accidentellement dévoilé des informations sur les prochains produits Apple, incluant un nouveau MacBook Pro M5 et plusieurs autres appareils dont l’iPad Pro M5, à travers des documents récemment publiés.

Des produits encore non dévoilés par Apple

Les documents de la FCC font référence à des numéros de modèle non associés aux produits Apple existants. Notamment, le modèle A3434 correspond à un MacBook Pro inédit, probablement équipé d’une puce M5, tandis que d’autres numéros de modèle suggèrent de futurs iPad Pro M5. Bien que les documents de la FCC ne nomment pas explicitement les produits, des déductions peuvent être faites en se basant sur les numéros de modèle des appareils actuels, le modèle A3360 étant confirmé comme un iPad Pro M5.

Numéros de modèle divulgués :

A3434 : MacBook Pro inédit (probablement de la série M5).

A3357 : iPad Pro 11 pouces Wi-Fi.

A3358/A3359 : Modèles iPad Pro 11 pouces Cellular.

A3360 : iPad Pro 13 pouces Wi-Fi.

A3361/A3362 : Modèles iPad Pro 13 pouces Cellular.

Bien que la fuite de la FCC dénichée par Macrumors fournisse peu de détails techniques, elle confirme le développement de ces appareils par Apple et donne un indice sur leur calendrier de lancement, ces dépôts étant généralement effectués quelques semaines avant le dévoilement d’un produit. Notamment, les modèles d’iPad Pro M5 semblent prendre en charge le Wi-Fi 7, contrairement au MacBook Pro M5 mentionné. Ce qui peut surprendre.



Des développements récents corroborent la fuite, avec une vidéo de déballage de l’iPad Pro M5 apparue hier sur YouTube. Des rumeurs suggèrent que de nouveaux modèles d’iPad Pro pourraient être lancés avant la fin de 2025. Parallèlement, Apple finalise les versions M5, M5 Pro et M5 Max du MacBook Pro, avec une production de masse prévue prochainement et un lancement potentiel entre fin 2025 et début 2026.



De plus, la FCC a publié un document de 163 pages détaillant les schémas complets de l’iPhone 16e, probablement contre la volonté d’Apple.