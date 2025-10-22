🔥 Premiers avis et tests de l'iPad Pro M5 : plutôt M4+ que M5

Comme prévu, l'iPad Pro M5 est une petite mise à jour du modèle précédent, le M4. Il s'adresse avant tout aux utilisateurs qui souhaitent cette année renouveler leur iPad Pro. S'ils veulent le meilleur iPad jamais conçu par Apple, alors c'est l'appareil idéal.

iPad Pro M5 : une mise à jour tout en retenue

Comme à chaque nouveau lancement d'un appareil Apple, la presse spécialisée livre son premier verdict juste avant que le grand public ne reçoive l'appareil à la maison. C'est autour de l'iPad Pro M5 de se faire analyser en long en large et en travers. Voici donc un récapitulatif des premiers tests et avis de l'iPad Pro M5 d'Apple.

Six Colors : la continuité avant tout

Pour Six Colors, l’iPad Pro M5 représente la continuité d’un cycle plus que l’avènement d’une nouvelle ère. Dans son test intitulé « Promise Fulfilled », Jason Snell écrit que cet iPad est « essentiellement le même que le modèle M4, avec une nouvelle puce ». Selon lui, Apple livre ici un produit d’une maîtrise remarquable, mais sans réelle surprise. Les performances progressent nettement, surtout pour les tâches graphiques et le multitâche, mais la différence ne saute aux yeux que pour ceux qui viennent d’un iPad bien plus ancien (M1 ou A12Z).



Six Colors insiste aussi sur le fait que la finesse, l’écran OLED tandem et la qualité de fabrication du modèle précédent sont conservés à l’identique. Le site conclut qu’Apple atteint ici un niveau de perfection stable : l’iPad Pro M5 est « le meilleur iPad jamais conçu », mais pas forcément un achat nécessaire pour les possesseurs du M4 ou d'un modèle récent.

The Verge : une machine ultra-rapide, mais sans nouveauté visible

Chez The Verge, l’article titré « Fast, faster, fastest » résume parfaitement la philosophie du produit. L’iPad Pro M5 est décrit comme une bête de puissance dans un corps bien connu. Les gains mesurés par la rédaction atteignent environ +11 % sur le CPU et +34 % sur le GPU, un bond notable pour les créateurs, monteurs vidéo et illustrateurs. Le média souligne aussi l’arrivée de nouvelles puces de communication (C1X pour la 5G, N1 pour le Wi-Fi et le Bluetooth), permettant désormais la prise en charge du Wi-Fi 7. Ce qui n'est pas le cas du MacBook Pro M5.



Sous iPadOS 26, le M5 se montre plus proche d’un véritable ordinateur portable, grâce à une gestion améliorée du multitâche et du clavier-souris. En revanche, The Verge regrette l’absence de changement esthétique, et rappelle que pour une utilisation classique — navigation, bureautique ou streaming — les écarts avec le M4 sont minimes. Leur verdict : le plus rapide des iPad, mais aussi le plus prévisible.

Ars Technica : la puissance à long terme, mais sans révolution

De son côté, Ars Technica adopte un ton pragmatique : « arrêtez-moi si vous avez déjà entendu ça », écrit le site, soulignant la continuité du produit. Le M5, selon eux, n’apporte pas de bouleversement visible, mais une progression régulière et maîtrisée : les tests internes font état de 10 à 15 % d’amélioration sur la plupart des benchmarks. L’iPad conserve le même design, le même écran, la même connectique et un poids similaire, ce qui lui vaut à la fois des éloges pour sa constance et des critiques pour son manque d’innovation.



Ars note néanmoins que le M5 gère beaucoup mieux la chaleur, avec une efficacité énergétique impressionnante, et que sa puissance brute dépasse largement les besoins réels d’iPadOS. Le site conclut que cet iPad est avant tout une machine « prête pour le futur », pensée pour durer plusieurs années.

MacStories : les limits d'iPadOS

Federico Viticci de MacStories souligne quant à lui les limitations persistantes d’iPadOS 26 qui compromettent les capacités uniques de la puce M5. En théorie, la nouvelle architecture Neural Accelerator promet des améliorations significatives en termes de génération de tokens et de temps de préremplissage — des avantages que les utilisateurs de macOS, y compris les développeurs et les passionnés d’IA, peuvent pleinement exploiter grâce à MLX. Pourtant, sur iPadOS, ces avancées sont en grande partie gaspillées en raison de l’absence d’un écosystème d’applications robuste pour le développement et l’expérimentation d’IA locale, note Viticci. Une application Terminal ainsi que des outils comme Xcode feraient un bien fou.

Conclusion : la presse salue une mise à jour subtile mais solide

Au final, toutes les publications convergent vers le même constat : l’iPad Pro M5 est une évolution maîtrisée, davantage qu’une révolution (comme prévu). Les progrès en puissance, en graphisme et en connectivité sont bien réels, mais l’expérience globale reste très proche de celle du modèle M4. Pour les utilisateurs intensifs, notamment dans la création visuelle ou la retouche vidéo, le gain en fluidité et la prise en charge du Wi-Fi 7 "peuvent "justifier la mise à niveau". En revanche, pour un usage plus classique, la différence se ressent peu.

Prix de l'iPad Pro M5

Les nouveaux modèles d'iPad Pro 2025 sont disponibles à partir de 1 119 € en 11 pouces et 1 469 € en 13 pouces.

Quelques tests vidéos

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.