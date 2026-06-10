iOS 27 apporte une belle nouveauté sur HomePod

Avec la sortie d’iOS 27 et de HomePod Software 27, Apple étend l’une des fonctionnalités les plus appréciées d’Apple Music à ses enceintes intelligentes. Si les aficionados ne seront pas surpris, la plupart des clients l'attendaient.

AutoMix arrive officiellement sur HomePod

AutoMix, la fonction IA d’Apple Music apparue avec iOS 26 qui crée des transitions fluides entre les morceaux en analysant tonalité, tempo et structure, est désormais disponible nativement sur HomePod.



Jusqu’à présent, les utilisateurs HomePod devaient se contenter du simple Crossfade. Désormais, avec HomePod Software 27, les transitions deviennent beaucoup plus sophistiquées et naturelles, exactement comme sur iPhone, iPad ou Mac.



Si vous diffusez du contenu via AirPlay depuis un appareil compatible avec AutoMix, la fonctionnalité fonctionnait déjà partiellement. Mais à partir de maintenant, elle sera gérée directement par le HomePod.

Le HomePod original (2018) toujours supporté

Bonne nouvelle pour les propriétaires du premier HomePod : Apple confirme que HomePod Software 27 est bien compatible avec le modèle de 2018 (aujourd’hui discontinué). Il n’y a donc pas d’exclusion pour les anciens modèles.



Quand la nouveauté sera-t-elle disponible ?

La bêta développeur est déjà disponible

La version finale de HomePod Software 27 sortira en même temps qu’iOS 27, cet automne 2026

Cette mise à jour renforce un peu plus l’écosystème audio d’Apple et rend l’expérience d’écoute sur HomePod bien plus agréable, surtout pour ceux qui aiment les playlists en continu.



Vous possédez un HomePod ? Cette arrivée d’AutoMix vous motive-t-elle à l’utiliser plus souvent ? Dites-nous en commentaire si vous préférez AutoMix ou le bon vieux Crossfade !