Comment les HomePod parviennent-ils à jouer en stéréo parfaite sans fil ?

C'est la vidéo du week-end. Jeff Geerling (connu pour ses expériences techniques sur YouTube) s’est penché sur un sujet qui intrigue certains clients depuis des années : comment deux HomePod mini arrivent-ils à se synchroniser de manière aussi précise en mode stéréo, sans aucun câble ? Une investigation technique qui met en lumière les secrets de fabrication du logiciel des enceintes d'Apple, y compris les HomePod classiques.

Pas de magie dans les HomePod

Ce qu'a découvert Jeff, ce n’est pas de la magie, c’est juste une excellente gestion du temps. En analysant le trafic réseau avec le logiciel Wireshark et les outils de diagnostic Wi-Fi d’Apple, notre ami a mis en évidence le mécanisme technique utilisé par la société américaine :

Les HomePod mini utilisent le protocole gPTP (IEEE 802.1AS) et les standards AVB (Audio Video Bridging).

Ils synchronisent leurs horloges internes toutes les 3 secondes avec une précision de l’ordre de la microseconde.

Ils communiquent directement entre eux via le protocole propriétaire d’Apple AWDL (Apple Wireless Direct Link, utilisé notamment pour AirDrop), ce qui permet une latence bien plus faible que le Wi-Fi classique passant par le routeur.

Résultat : les deux enceintes jouent le canal gauche et le canal droit en parfaite harmonie, sans décalage perceptible, même en écoute musicale ou avec l’Apple TV pour regarder ses films et séries préférées.

Pourquoi c’est impressionnant ?

Même après plus de six ans, les HomePod mini restent parmi les meilleures solutions stéréo sans fil du marché grâce à cette implémentation très aboutie. Jeff montre que ce n’est pas un simple « couplage Bluetooth amélioré », mais une vraie ingénierie réseau sophistiquée.



La vidéo dure environ 10 minutes et est très bien expliquée, même pour les non-techniciens.

Même après toutes ces années, les HomePod mini continuent de surprendre par leur ingéniosité technique !



Rappelons que le HomePod 2 est sorti en 2023 et que le HomePod mini 2 est attendu pour la fin de l'année, aux cotés d'une nouvelle Apple TV 2026.