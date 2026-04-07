Steam Link arrive sur Vision Pro pour jouer aux jeux PC sur écran géant

Après Nvidia, c’est au tour de Valve de s’intéresser de plus près à l’Apple Vision Pro et à visionOS. Steam sera bientôt accessible sur le casque, ouvrant la voie au streaming de nombreux jeux PC dans une expérience totalement inédite.

Steam Link arrive sur Vision Pro : jouez à vos jeux PC sur un écran géant

L’Apple Vision Pro est sur le point de devenir une plateforme gaming encore plus sérieuse. Valve vient d’annoncer l’arrivée d’une application Steam Link native pour visionOS, et la première version bêta est d’ores et déjà disponible en téléchargement via TestFlight.



Pour rappel, Steam Link est un outil de streaming qui permet de jouer à distance à des jeux installés sur son PC ou Mac, en diffusant l’image en temps réel vers un autre appareil. L’application existe déjà sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV. Le Vision Pro devient donc la cinquième plateforme Apple à en bénéficier, mais avec une dimension inédite, celle d’un écran virtuel immense, flottant dans l’espace.

Valve précise que cette version apporte plusieurs améliorations notables, dont un streaming jusqu’en 4K, de meilleures performances réseau et la possibilité d’ajuster dynamiquement la courbure de l’affichage en mode panoramique. Une nouvelle manière de jouer aux jeux vidéo.

Il y a toutefois un point crucial à retenir : Steam Link sur visionOS se limite au streaming de jeux 2D. Les titres VR ne sont pas pris en charge, du moins pas pour l’instant. Ce n’est pas forcément une surprise, les contraintes techniques et les questions de compatibilité entre les moteurs VR PC et visionOS étant loin d’être triviales. Mais l’intérêt reste réel ! Jouer à un RPG, un jeu de stratégie ou un platformer sur un écran virtuel de la taille d’un cinéma, c’est une proposition assez séduisante, du moins pour les chanceux qui disposent du casque à la maison.



Le Vision Pro peine encore à séduire en dehors des usages professionnels et médias, malgré de solides atouts pour la consommation de contenus immersifs. L’arrivée de Steam Link est une belle nouveauté, en permettant de jouer à des titres PC sans attendre leur adaptation native à visionOS