visionOS 26.5 : l'Apple Vision Pro reçoit sa version finale de printemps

La version finale de visionOS 26.5 est désormais disponible pour Apple Vision Pro, le casque AR/VR qui, apparemment, ne se vend plus.

Les nouveautés de visionOS 26.5

Cette mise à jour se concentre essentiellement sur les performances et la stabilité. Apple a corrigé plusieurs bugs, amélioré la fluidité générale et renforcé la sécurité. Aucune nouvelle fonctionnalité majeure n’est annoncée pour cette version intermédiaire.

Comment installer visionOS 26.5 ?

La mise à jour se fait directement sur l’Apple Vision Pro via Réglages > Général > Mise à jour logicielle.



Appareils compatibles : Apple Vision Pro (tous modèles, soit les M2 et M5). Espérons que les premières lunettes Apple Glass prévues pour l'an prochain apportent quelque chose de vraiment plus excitant.