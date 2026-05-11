visionOS 26.5 : l'Apple Vision Pro reçoit sa version finale de printemps
- Medhi Naït Mazi
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La version finale de visionOS 26.5 est désormais disponible pour Apple Vision Pro, le casque AR/VR qui, apparemment, ne se vend plus.
Les nouveautés de visionOS 26.5
Cette mise à jour se concentre essentiellement sur les performances et la stabilité. Apple a corrigé plusieurs bugs, amélioré la fluidité générale et renforcé la sécurité. Aucune nouvelle fonctionnalité majeure n’est annoncée pour cette version intermédiaire.
Comment installer visionOS 26.5 ?
La mise à jour se fait directement sur l’Apple Vision Pro via Réglages > Général > Mise à jour logicielle.
Appareils compatibles : Apple Vision Pro (tous modèles, soit les M2 et M5). Espérons que les premières lunettes Apple Glass prévues pour l'an prochain apportent quelque chose de vraiment plus excitant.