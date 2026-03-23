La version immersive du jeu iRacing arrive sur Apple Vision Pro !

Le président d’iRacing, Tony Gardner, a annoncé la bonne nouvelle : « Nous sommes ravis d’avoir collaboré avec Apple et NVIDIA pour porter iRacing sur Apple Vision Pro. Grâce aux capacités ultra-haute résolution d’Apple Vision Pro et à la puissance des GPU NVIDIA RTX, cette nouvelle expérience spatiale place nos utilisateurs au volant avec un niveau d’immersion et de fidélité jamais atteint dans le sim racing. »

iRacing bientôt chez Apple

L’expérience, la première du genre sur le casque d'Apple, annoncée sur le blog officiel, sera disponible sur Apple Vision Pro plus tard ce printemps (printemps 2026), avec la sortie de visionOS 2.6.4 et de la plateforme de streaming NVIDIA CloudXR 6.0.



visionOS 2.6.4 introduit une fonctionnalité de streaming fovéal (foveated streaming), qui commence avec le support de la technologie CloudXR de NVIDIA, pour une diffusion efficace et de haute qualité sans fil.

Voici les points forts de l’intégration d’iRacing sur Apple Vision Pro :

Fusion parfaite de la réalité mixte : Grâce à ARKit d’Apple, le cockpit virtuel se mélange à votre setup de course réel. Votre volant physique s’aligne parfaitement avec celui du jeu, et vous voyez vos vraies mainssur le volant via le passthrough, maintenant une connexion visuelle totale avec votre matériel.

: Grâce à ARKit d’Apple, le cockpit virtuel se mélange à votre setup de course réel. Votre volant physique s’aligne parfaitement avec celui du jeu, et vous voyez vos vraies mainssur le volant via le passthrough, maintenant une connexion visuelle totale avec votre matériel. Rendu et streaming fovéal : Les visuels les plus nets et détaillés apparaissent exactement là où vous regardez, optimisant les performances tout en conservant des graphismes ultra-réalistes.

: Les visuels les plus nets et détaillés apparaissent exactement là où vous regardez, optimisant les performances tout en conservant des graphismes ultra-réalistes. Performances propulsées par PC : Les calculs physiques lourds et le rendu graphique haute fidélité s’effectuent sur un PC équipé d’un GPU NVIDIA RTX. Les images sont encodées et transmises sans fil via Wi-Fi vers l’application iRacing Connect sur visionOS.

: Les calculs physiques lourds et le rendu graphique haute fidélité s’effectuent sur un PC équipé d’un GPU NVIDIA RTX. Les images sont encodées et transmises sans fil via Wi-Fi vers l’application iRacing Connect sur visionOS. Immersion inégalée : Cette configuration crée une expérience de sim racing véritablement spatiale, mettant en valeur chaque détail des voitures et circuits sous licence de partenaires comme la FIA, NASCAR, INDYCAR, IMSA, BMW, Porsche, Ferrari et Mercedes-AMG Petronas F1 Team.

Apple a récemment publié la première version Release Candidate de visionOS 2.6.4, et la mise à jour publique complète est attendue très prochainement (probablement ce soir ou cette semaine).



Cette collaboration entre iRacing, Apple et NVIDIA représente une avancée majeure pour le calcul spatial dans les simulations haut de gamme.

En plus d’iRacing, X-Plane obtient pour la première fois une compatibilité officielle avec Apple Vision Pro via une technologie de streaming similaire. Rappelons qu'on peut aussi jouer à Gran Turismo 7 sur PS5 ou Forza 6 sur Xbox en utilisant le casque comme écran.



PS : l'app compagnon d'iRacing existe déjà sur App Store pour les joueurs PC :

Télécharger iRacing Companion