Apple arrête discrètement la vente de la housse de transport du Vision Pro

Apple semble avoir pris la décision de supprimer progressivement la housse de transport officielle pour Vision Pro sur la plupart des marchés internationaux. L’accessoire à 199 $ a disparu des boutiques en ligne dans de nombreux pays, dont la France.

Disponibilité actuelle de la housse Vision Pro

Supprimée : France, Royaume-Uni, Allemagne, Japon, Irlande, Hong Kong et plusieurs autres pays.

Grisée / Indisponible : Chine et Australie.

Toujours en vente : États-Unis, Canada et Émirats Arabes Unis.

Les pages produits ont été purement et simplement retirées des sites Apple dans les pays concernés, ce qui indique généralement une discontinuation plutôt qu’une simple rupture de stock temporaire dans la rubrique accessoires du Vision Pro.

Un signe de plus du recul d’Apple sur Vision Pro

Ce retrait intervient dans un contexte difficile pour le casque de réalité mixte :

Environ 600 000 unités vendues au total depuis son lancement.

Taux de retours inhabituellement élevé.

L’équipe Vision Products Group a été dissoute et redistribuée.

Le projet Vision Air (version moins chère) a été annulé.

Apple se concentre désormais sur des lunettes intelligentes (AI Glasses) attendues en 2027 et des lunettes AR plus avancées vers 2029.

La housse de transport, vendue 199 $, était l’un des accessoires les plus chers et les moins vendus. Son arrêt international semble confirmer qu’Apple réduit significativement ses investissements autour du Vision Pro actuel.



Le sac de transport Belkin pour Vision Pro reste quant à lui disponible dans la plupart des pays et constitue la principale alternative officielle.