visionOS 27 bêta 2 : Siri AI arrive en Europe et nouveaux environnements spatiaux

Apple continue d’enrichir visionOS avec la deuxième bêta développeur de visionOS 27. Cette mise à jour apporte deux grosses nouveautés : une version beaucoup plus intelligente de Siri en Europe et de nouvelles possibilités d’environnements spatiaux.

Siri AI disponible en Europe

L’une des informations les plus importantes de cette bêta est l’arrivée de Siri AI en Europe sur Vision Pro. Contrairement à l’iPhone, l’Apple Vision Pro n’est pas considéré comme un Gatekeeper par la Commission européenne. Apple peut donc déployer ses fonctionnalités d’intelligence artificielle sans restriction. Siri AI est également disponible sur Mac dans cette même bêta.



Pour mémoire, voici les capacités de Siri AI :

Compréhension contextuelle avancée grâce aux grands modèles de langage (LLM)

Possibilité de poser des questions complexes sur ce que vous voyez à travers le casque

Nouvelle Siri "Orb" que vous pouvez placer librement dans votre espace virtuel pour des interactions plus naturelles

Note importante : Pour utiliser Siri AI, il faut actuellement que l’appareil et Siri soient configurés en anglais (États-Unis).

Nouveaux environnements spatiaux

visionOS 27 bêta 2 renforce aussi l’aspect immersif du Vision Pro avec plusieurs nouveautés :

Conversion de photos panoramiques en environnements spatiaux 360°

Ajout d’un nouvel environnement : Thórsmörk (Islande), avec ses montagnes, vallées, glaciers et aurores boréales

Support des Web Environments pour les développeurs (possibilité de créer des environnements 360° directement depuis Safari)

Améliorations de l’interface

Côté ergonomie, on note plusieurs changements bienvenus :

Les fenêtres d’applications sont désormais courbées pour un rendu plus naturel

Le Centre de Contrôle a été repensé

Introduction d’une taille de widget plus petite

Les notifications s’agrandissent automatiquement quand vous les regardez

Verdict

Cette bêta visionOS 27 est particulièrement riche, aux côtés d'iOS 27. L’arrivée de Siri AI en Europe est une très bonne nouvelle pour les possesseurs européens de Vision Pro. Combinée aux nouveaux environnements spatiaux et aux améliorations d’interface, elle montre qu’Apple continue d’investir sérieusement dans l’expérience visionOS, même si le produit reste encore confidentiel. On imagine que les lunettes Apple Glass de l'an prochain sont en ligne de mire.